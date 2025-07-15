中職／曾頌恩全壘打大賽豪語要贏林智勝 但看好王政順
中職中信兄弟野手曾頌恩連兩年參與明星賽全壘打大賽，再度請江坤宇擔任餵球投手，曾頌恩表示，最難的地方是體力，發豪語想要贏過林智勝，但看好隊友王政順當「黑馬」。
兄弟隊野手曾頌恩去年參加全壘打大賽，請隊友江坤宇餵球，預賽敲出10轟，僅贏過吉力吉撈．鞏冠止步；今年再度參戰中職明星賽全壘打大賽，繼續由江坤宇餵球，曾頌恩表示，江坤宇接傳球都很好、餵球不錯。
曾頌恩隨後開始算今年全壘打大賽參賽者，包括林安可、陳晨威、林智勝，發下豪語「要想辦法贏過林智勝。」被問起打全壘打大賽最難的部分，他表示是體力，打完會很喘，笑說喘到明星賽比賽時還在喘。
曾頌恩看好隊友王政順當「黑馬」，表示王政順在平常打擊練習就常常開轟，練完確實擊球的部分後，就會開始把球送上看台、感覺都很好，但隨後想起王政順的餵球投手是岳東華，又改口說，他們兩個湊在一起會不正經，可能沒有辦法。
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