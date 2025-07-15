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中職／黃子鵬下二軍有控球課題 魔神樂休太久、南部熱都有影響

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊教頭古久保健二。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊教頭古久保健二。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊本土王牌黃子鵬13日被降下二軍，總教練古久保健二今天透露，黃子鵬整體看起來控球確實碰到一些問題，因此讓他下去調整一下，至於詳細狀況為何無法透露。

黃子鵬前一場先發為7月5日面對富邦悍將隊，僅先發3.1局被敲10安打、失7分，猿隊上周3場延賽，並未使用到黃子鵬，13日出現在異動名單中。

古久保健二表示，原本就決定讓他降下二軍，只是後來比較晚放，「原來就有規畫讓他下去修正一些問題，細節上無法透露，整體上看起來確實在控球上有出現一些問題。」

魔神樂前一場面對統一獅隊的先發也浮現不安，4.1局失8分（責失7分），古久保對此指出，他這次登板距離前一場休息天數較長，在身體感覺上沒有那麼好，加上南部天氣較熱，都可能是影響到投球感覺不是那麼好的原因。

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黃子鵬 樂天桃猿 古久保健二

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