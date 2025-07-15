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中職／大聯盟蹲過0.2局 林子偉收「鐵捕王」戰帖說「滿可愛的」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊林子偉。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊林子偉。記者陳正興／攝影

樂天桃猿林子偉出戰明星賽「鐵捕封殺王」，對於這項來自聯盟的邀約，他笑答：「滿可愛的啊！」他坦言一開始也想說為何會是自己，後來想說反正就去玩一玩，就點頭同意參戰。

鐵捕封殺王為首度登場的戰技挑戰賽，參賽選手包括林子偉、潘傑楷，以及兩位昔日國家隊鐵捕葉君璋、高志綱，考驗傳球準度，比賽規則每人有5次阻殺機會，選手須採蹲捕姿勢準備，接球起身後將球由本壘傳往二壘擋網分數區域，成功丟到分數區域即可獲得積分。

2020年8月13日紅襪面對光芒隊，打到9局上已處於5：16落後，啟用野手登板，由原本蹲捕的普拉維基（Kevin Plawecki）站上投手丘，林子偉則從游擊防區改任捕手，留下0.2局蹲捕紀錄。這一蹲，也讓他成為史上第一位、也是迄今唯一在大聯盟層級擔任捕手出賽的台灣人。

回憶此事，林子偉說，當時是因野手在丟，「如果是真的投手在丟，我可能就不敢接，可能每顆球都漏掉。」

猿隊教頭古久保健二聽聞林子偉在大聯盟蹲捕過，坦言：「完全不知道」，猜想應該是大比分差的狀況。捕手出身的他，是否會幫子弟兵惡補？他表示，「不是說捕手就有什麼特別的動作，不用特訓啦！」對林子偉是否有信心？他笑說：「有信心啊！就是接到丟出去而已。」

「滿可愛的啊！」林子偉接到邀約的第一反應，給出這樣的形容。他抱著反正就去玩玩的心態，點頭同意參戰，「要和兩個傳奇捕手（高志綱、葉君璋）比，他們一定準啊！我盡力啦！」至於自己的備戰，林子偉說：「不知道誒！就看到時的感覺吧！」

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