中職／聯盟持續詢問終點頭 陳晨威參戰全壘打大賽自嘲「漢草」最差

中華職棒明星賽將在本周末登場，原訂參加全壘打大賽的8名砲手有一半退賽，今天公布完整遞補名單，聯盟最速男陳晨威收下戰帖，他坦言剛收到聯盟詢問時，也只是回應考慮一下，「機會難得，剛好好像也沒其他人想要，就一直問我，最後還是答應了。」

全壘打大賽原定參賽的魔鷹、張育成、許基宏、張志豪，都在傷勢顧慮下選擇退賽，改由宋晟睿、陳晨威、張肇元、王政順遞補參賽，將與林安可、吉力吉撈．鞏冠、林智勝、曾頌恩較勁砲管。

陳晨威去年敲出10轟，生涯首度達成雙位數全壘打賽季，已經展現自身是有長打實力。

林子偉也透露，「我回來這兩年半，幾乎都和他打擊練習同組，我覺得他的爆發力可以欸！有那個能力，不要看他瘦瘦的，爆發力滿大的。」他更提到，陳晨威因為是contact、跑打的類型，「如果是像陳子豪、林安可，揮完再跑，或許可以有單季20轟的能力。」他說全壘打大賽不用跑，不是沒有機會，「我滿看好他。」

被詢問「應該是第一次參加全壘打大賽？」陳晨威回應：「把『應該』拿掉。」他笑說，一開始收到聯盟詢問時，自己只是想說考慮看看，一來聽說會滿累，再來也擔心影響到個人狀態，後來持續被問，最終才點頭答應，「也是機會難得，我是覺得就當作賽前練習在打的感覺就好。」

陳晨威坦言，自己應該是參賽者中「漢草」最差，看好林安可、吉力吉撈．鞏冠贏面較大。

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