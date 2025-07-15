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中職／「冠軍之路：台灣尚勇」台南開展 12強賽冠軍獎盃亮相

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「冠軍之路：台灣尚勇」在國立台灣歷史博物館開幕。圖／統一獅隊提供
「冠軍之路：台灣尚勇」在國立台灣歷史博物館開幕。圖／統一獅隊提供

中華隊去年在世界12強棒球賽奪冠，國立台灣歷史博物館「冠軍之路：台灣尚勇」特展今天舉行開幕典禮，統一獅隊領隊蘇泰安帶領潘傑楷，陳重羽、UniGirls女孩出席，蘇泰安特別感謝館方邀請合作，一起展出別具榮耀意義的世界冠軍獎盃、教練及選手個人裝備，讓民眾近距離欣賞，回憶去年12月榮耀時刻。

開幕典禮由Uni Girls熱情的應援舞曲揭開序幕，現場氣氛在Nozomi帶出應援神曲「制霸天下」炒熱到最高點，另一波高潮是選手上台與球迷進行趣味問答，球迷們無不使出渾身解數搶答，最後由3位答對的球迷獲得合影機會。

這次展覽內容包括12強賽冠軍獎盃、中華隊長陳傑憲MVP獎牌，也展出賽事期間TEAM TAIWAN的幸運物骰子與無敵星星，以及部分球員的實戰球衣與球具裝備，也結合今年世界棒球經典賽資格賽的相關展品，祈許中華隊能在明年經典賽再創佳績。

國立台灣歷史博物館為了深化展覽與在地的連結，也與獅隊共同合作，展出獅隊相關文物，包含隊史10座中職總冠軍獎盃，以及融合地方信仰與棒球精神的「獅王神轎」等，邀請球迷即日起至9月底，可到台南見證「冠軍之路：台灣尚勇」特展。

統一獅隊領隊蘇泰安出席「冠軍之路：台灣尚勇」開幕典禮。圖／統一獅隊提供
統一獅隊領隊蘇泰安出席「冠軍之路：台灣尚勇」開幕典禮。圖／統一獅隊提供
「冠軍之路：台灣尚勇」在國立台灣歷史博物館開幕。圖／統一獅隊提供
「冠軍之路：台灣尚勇」在國立台灣歷史博物館開幕。圖／統一獅隊提供
「冠軍之路：台灣尚勇」在國立台灣歷史博物館開幕。圖／統一獅隊提供
「冠軍之路：台灣尚勇」在國立台灣歷史博物館開幕。圖／統一獅隊提供
「冠軍之路：台灣尚勇」在國立台灣歷史博物館開幕。圖／統一獅隊提供
「冠軍之路：台灣尚勇」在國立台灣歷史博物館開幕。圖／統一獅隊提供

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經典賽 棒球 中華隊

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