快訊

準備劃清界線？川普坦言「對普亭失望」：4度以為能達成協議

一甩素色風格！鄭文燦涉貪第7度出庭 改穿黑白格襯衫

新莊不明原因連環撞！3貨車、1休旅車車禍 小貨車駕駛受困驚悚畫面曝

日職／藤浪下家不在中職、墨聯！最快本月中旬將加盟橫濱

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎將回歸日職，但不是前東家阪神虎，而是橫濱DeNA灣星。 美聯社
藤浪晉太郎將回歸日職，但不是前東家阪神虎，而是橫濱DeNA灣星。 美聯社

據日媒《日刊體育》報導，前阪神虎隊、美職水手隊火球男藤浪晉太郎確定結束旅美生涯，將重返日本職棒。報導指出，藤浪最快將在7月15日與中央聯盟衛冕軍橫濱DeNA灣星隊達成合約共識，成為球隊即戰力。

藤浪自2023年起挑戰大聯盟，首年與運動家隊簽下325萬美元合約，季中轉戰金鶯隊，整季出賽64場，戰績7勝8敗、防禦率7.18。今年他以小聯盟約加入水手，但未獲升上大聯盟機會，最終遭釋出。在水手3A出賽21場，繳出2勝1敗，防禦率5.79的成績。

藤浪今年加盟水手力拼重返大聯盟，但遲遲沒有獲得機會。 美聯社
藤浪今年加盟水手力拼重返大聯盟，但遲遲沒有獲得機會。 美聯社

遭到釋出後，各家媒體紛紛猜測藤浪最終去向，甚至中職、墨西哥聯盟都被列入討論名單中，而最後藤浪選擇回歸日職，但不是老東家阪神虎，而是加盟橫濱。橫濱先發主力稍嫌不足，前塞揚得主包爾（Trevor Bauer）本季遭遇瓶頸，藤浪被視為補強投手戰力的關鍵人選。

藤浪在大聯盟在先發與後援都有出賽紀錄，具備彈性出賽的功能，有望提升整體輪值深度，也可能在下半季成為橫濱力拚晉級的重要戰力，橫濱希望他能找回過往在日職的身手，持續衝擊季後賽甚至日本一。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

藤浪 橫濱

相關新聞

中職／明星賽公布完整名單 全壘打大賽4人退賽補進宋晟睿+陳晨威

中華職棒明星對抗賽7月19、20日在台北大巨蛋盛大舉行，戰技挑戰賽名單正式揭曉，多項刺激又趣味的技術競賽，包括鐵捕封殺王...

棒球／洛杉磯奧運賽程出爐 6天賽事決定史上第7金誰屬

2028年洛杉磯奧運棒、壘球項目賽程出爐，棒球項目將從美國時間7月15日打到20日，決定史上第7面奧運棒球金牌誰屬。

日職／藤浪下家不在中職、墨聯！最快本月中旬將加盟橫濱

據日媒《日刊體育》報導，前阪神虎隊、美職水手隊火球男藤浪晉太郎確定結束旅美生涯，將重返日本職棒。報導指出，藤浪最快將在7月15日與中央聯盟衛冕軍橫濱DeNA灣星隊達成合約共識，成為球隊即戰力。

中職／上季兄弟冠軍29歲洋投克迪斜槓金融業 將任財務顧問

前中信兄弟隊洋投克迪（Kirk McCarty）今年4月與球團達成離隊協議，如今轉戰金融公司Raanes & Oliver Capital Advisors（ROCA），擔任財務顧問。 現年29

中職／李多慧受邀9月在花蓮演講報名秒殺 網讚嘆：根本粉絲見面會

中職味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧近年在台灣累積不少粉絲，近日她將前往花蓮東華大學演講，主題為「危機不是結束而是轉機」，網友驚呼：「根本粉絲見面會」。 李多慧來台後除了在球場應援，在廣告和節目上也相

中職／味全龍赴韓國考察 與LG雙子隊交流拓展新視野

中華職棒味全龍隊今天發布新聞稿表示，先前赴韓國考察，拜訪韓職勁旅LG TWINS雙子隊深度對談交流，龍隊未來將持續強化賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。