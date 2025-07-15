日職／藤浪下家不在中職、墨聯！最快本月中旬將加盟橫濱
據日媒《日刊體育》報導，前阪神虎隊、美職水手隊火球男藤浪晉太郎確定結束旅美生涯，將重返日本職棒。報導指出，藤浪最快將在7月15日與中央聯盟衛冕軍橫濱DeNA灣星隊達成合約共識，成為球隊即戰力。
藤浪自2023年起挑戰大聯盟，首年與運動家隊簽下325萬美元合約，季中轉戰金鶯隊，整季出賽64場，戰績7勝8敗、防禦率7.18。今年他以小聯盟約加入水手，但未獲升上大聯盟機會，最終遭釋出。在水手3A出賽21場，繳出2勝1敗，防禦率5.79的成績。
遭到釋出後，各家媒體紛紛猜測藤浪最終去向，甚至中職、墨西哥聯盟都被列入討論名單中，而最後藤浪選擇回歸日職，但不是老東家阪神虎，而是加盟橫濱。橫濱先發主力稍嫌不足，前塞揚得主包爾（Trevor Bauer）本季遭遇瓶頸，藤浪被視為補強投手戰力的關鍵人選。
藤浪在大聯盟在先發與後援都有出賽紀錄，具備彈性出賽的功能，有望提升整體輪值深度，也可能在下半季成為橫濱力拚晉級的重要戰力，橫濱希望他能找回過往在日職的身手，持續衝擊季後賽甚至日本一。
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