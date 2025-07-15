中職／上季兄弟冠軍29歲洋投克迪斜槓金融業 將任財務顧問
前中信兄弟隊洋投克迪（Kirk McCarty）今年4月與球團達成離隊協議，如今轉戰金融公司Raanes & Oliver Capital Advisors（ROCA），擔任財務顧問。
現年29歲的克迪曾在2022年登上大聯盟，2023年他轉往海外發展，加入韓職SSG登陸者隊，隔年加盟中職兄弟隊，兄弟最終奪下總冠軍，也是克迪職棒生涯第一座冠軍。
根據ROCA網站介紹，克迪原本預計參加2025年賽季，但最終決定高掛球鞋，開啟金融業新旅程。過去8年克迪一直是ROCA的客戶，因此早已與團隊建立深厚關係，這讓ROCA成為他轉職的理想選擇，目前他正準備考取Series 7與Series 66證照，未來將正式以財務顧問身分服務客戶。
克迪上季在兄弟出賽13場，5勝3敗，防禦率2.76，每局被上壘率1.19。台灣大賽G3主投5.1局無失分，幫助球隊以10：0完封統一獅隊。
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