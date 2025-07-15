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中職／李多慧受邀9月在花蓮演講報名秒殺 網讚嘆：根本粉絲見面會
中職味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧近年在台灣累積不少粉絲，近日她將前往花蓮東華大學演講，主題為「危機不是結束而是轉機」，網友驚呼：「根本粉絲見面會」。
李多慧來台後除了在球場應援，在廣告和節目上也相當活躍，中文也說得流利，如今更要出席東華大學演講。
根據東華大學網站，李多慧9月12日下午2點至4點演講，分享「跨國職涯」議題。該講座指導單位是勞動部勞動力發展署，主辦單位為勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署，講座免費，上限為350人，從報名連結可見目前已額滿，報名截止。
消息曝光後，引發網友們熱烈討論，「根本粉絲見面會」、「能用中文演講也太厲害了吧」、「辦在花蓮要順便促進觀光嗎」。
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