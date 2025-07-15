中職／獅隊大巨蛋「超人力霸王」主題日 邀原唱Voyager演出
中職統一7-ELEVEn獅隊將於25至27日在台北大巨蛋舉行「超人力霸王」聯名主題日，將邀請超人力霸王主題曲原唱Voyager到場，連3天5局中場登台演唱。
獅隊25至27日以台北大巨蛋為主場迎戰中信兄弟，推出年度人氣「超人力霸王」聯名主題日，獅隊今天發布新聞稿表示，此次主題日不只經典角色齊聚，還特別邀請到來自日本的重量級嘉賓Voyager帶來熱血沸騰的演出。
獅隊新聞稿介紹，Voyager是由TAKERU與瀨下千晶組成的雙人音樂組合，為超人力霸王系列的重要歌手，自2013年以來，演唱多部超人力霸王作品主題曲與插曲，並在「超人力霸王X」出演X.I.O特防隊員（TAKERU 飾演山岸健，瀨下千晶飾演松戶千明），堪稱系列不可或缺的重要存在。
獅隊公告，Voyager本次特別來台，將連續3天在比賽5局中場登台演唱超人力霸王系列經典歌曲，與台灣粉絲一同燃燒夏日熱情。
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