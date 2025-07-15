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中職／味全龍赴韓國考察 與LG雙子隊交流拓展新視野

中央社／ 台北15日電
中華職棒味全龍隊15日表示，為拓展國際視野與強化營運體系，球團先前赴韓國交流考察，重點拜訪韓職勁旅LG TWINS雙子隊。（味全龍隊提供）中央社
中華職棒味全龍隊15日表示，為拓展國際視野與強化營運體系，球團先前赴韓國交流考察，重點拜訪韓職勁旅LG TWINS雙子隊。（味全龍隊提供）中央社

中華職棒味全龍隊今天發布新聞稿表示，先前赴韓國考察，拜訪韓職勁旅LG TWINS雙子隊深度對談交流，龍隊未來將持續強化賽事活動內容經營，以提升球迷整體體驗。

龍隊表示，為拓展國際視野並強化營運體系，球團先前赴韓國交流考察，重點拜訪韓職勁旅LG TWINS雙子隊，並參訪韓華鷹與SSG登陸者隊的主場，深入學習韓職在球場營運、球迷經營及行銷創新上的實務經驗。

在首爾，味全龍與LG雙子隊進行深度對談，針對中長期合作、啦啦隊與應援文化等議題交流，並實地體驗蠶室球場熱力十足的應援氛圍與球迷互動設計，LG球團在主場設施與餐飲經營等層面均展現高度成熟。

此外，團隊也前往大田韓華鷹及仁川SSG登陸者隊主場進行賽事觀賽，體驗各式不同結合科技與娛樂的主場經營模式。

味全龍球團表示，透過本次三地考察和與LG雙子隊的深度交流，將持續強化賽事活動內容經營，以提升球迷整體體驗。

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韓職 味全龍 LG雙子

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