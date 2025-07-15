中職／「衝鋒曲」響起復刻藍色旗海 悍將7月底攻蛋入場贈衝鋒旗

富邦悍將隊7月29、30日前進台北大巨蛋，平日「攻蛋」，舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請球迷一起告別辦公室的緊張與忙碌，換下正裝、穿上球衣，來到大巨蛋享受一場屬於夏天的熱血棒球盛宴，球團也準備一系列的好禮及活動，用滿滿的應援熱情與豐富內容點燃球迷的夏夜時光。

2018年季後賽推出的應援曲《STRIVE衝鋒曲》，初次響起的那一年，是悍將的重要時刻，球迷敲碗許久的衝鋒旗即將經典復刻。夏夜看球趣主題活動兩天，進場即贈送「GUARDIANS應援旗 」，全場的悍將家人一起揮舞手中悍將藍色經典應援旗熱血吶喊，要在台北大巨蛋藍色旗海飄揚，再掀起藍色狂潮，每日數量有限、發完為止。

7月30日將迎來今年金曲獎雙料得主「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓，來自新竹的他，自2008年以團體「違法SmashRegz」踏入音樂圈後，持續以個人作品累積實力與口碑，作品融合生活觀察、幽默語彙與獨具風格的饒舌節奏，在華語音樂圈中擁有極高辨識度。2025年更一舉奪下「最佳男歌手」與「華語最佳專輯」兩項殊榮，實力備受肯定，獲獎後的首次開球來到臺北大巨蛋為悍將加持。

「夏夜看球趣」主題活動期間入場即可領取夏夜刮刮樂一張，最大獎為富邦悍將平日指定場次開球嘉賓，另外還有多項好禮如「Guardians Aether 攜帶型空氣清淨機」、「TT波特嫚指定品項面膜」、「星球工坊好運大吉爆米花」、「悍將 乖乖聯名包」和「悍將APP點數10點」。

另外搭配主題活動兩天還有不同的入場贈禮，7月29日將發送可樂果MiNi（原味）與Ocean Spray蔓越莓果汁，7月30日則有卡迪那小德薯（湖鹽海苔口味）及Ocean Bomb風味飲料，所有贈品每日限量發送，恕不代領與更換，更多活動詳情請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

商品推薦