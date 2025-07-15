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棒球／洛杉磯奧運賽程出爐 6天賽事決定史上第7金誰屬

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棒球／洛杉磯奧運賽程出爐 6天賽事決定史上第7金誰屬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
2028年洛杉磯奧運棒球項目將從美國時間7月15日打到20日，決定史上第7面奧運棒球金牌誰屬。圖／WBSC提供
2028年洛杉磯奧運棒球項目將從美國時間7月15日打到20日，決定史上第7面奧運棒球金牌誰屬。圖／WBSC提供

2028年洛杉磯奧運棒、壘球項目賽程出爐，棒球項目將從美國時間7月15日打到20日，決定史上第7面奧運棒球金牌誰屬。

世界棒壘球總會今天公布最終定調的奧運賽程，棒球將在洛杉磯的道奇球場進行，壘球則在位於奧克拉荷馬的OKC壘球公園登場，皆是6隊規模。

洛杉磯奧運將在7月14日開幕，而棒球在開幕後隔天開打，從7月15日進行到20日，6隊先分成兩組各3隊進行循環賽，取得分組第一的球隊直接進入準決賽，後兩名則要進行交叉對戰 (A2 vs. B3、A3 vs. B2），贏家晉級，至此產生4強名單。7月19日進行4強賽，接著20日進行金牌戰與銅牌戰。

棒球過去共在奧運6度作為正式項目，中華隊3度參賽，最佳成績為1992年巴塞隆納奧運拿到銀牌。

壘球則是6隊先進行循環賽，排名前2取得金牌戰門票，第3、4名進行銅牌戰。

2028年洛杉磯奧運棒球項目將從美國時間7月15日打到20日，決定史上第7面奧運棒球金牌誰屬。圖／WBSC提供
2028年洛杉磯奧運棒球項目將從美國時間7月15日打到20日，決定史上第7面奧運棒球金牌誰屬。圖／WBSC提供

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