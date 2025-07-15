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棒球／奧運棒球接軌明星周 大聯盟放人機會增

中央社／ 洛杉磯14日專電
洛杉磯奧運今天公布賽程，棒球項目在道奇球場舉行，6天賽程正好落在大聯盟球季中的明星周休兵期。圖為東京奧運日本武士隊奪金。 美聯社
洛杉磯奧運今天公布賽程，棒球項目在道奇球場舉行，6天賽程正好落在大聯盟球季中的明星周休兵期。圖為東京奧運日本武士隊奪金。 美聯社

洛杉磯奧運今天公布賽程，棒球項目在道奇球場舉行，6天賽程正好落在大聯盟球季中的明星周休兵期，引發外界期待大聯盟開放球員參賽。

2028年洛杉磯奧運籌備委員會今天公布賽程，棒球項目在開幕儀式的隔天開打，比賽場地是美國職棒洛杉磯道奇隊主場，在6隊參賽下，從7月15日到7月20日共6天。

世界棒壘球總會（WBSC）今天也公布賽制細節。6支參賽隊伍分成A、B兩組，各3隊舉行小組循環賽，各組第一名直接晉級4強，其餘4隊交叉對戰爭奪4強的另外2張門票，7月20日舉行金牌戰、銅牌戰。

由於夏季奧運的比賽時間與職棒球季重疊，歷年來美國職棒大聯盟（MLB）從未開放現役球員參加奧運，美國隊均由小聯盟球員或自由球員組隊。不過3年後的洛杉磯奧運有機會首開先例。

大聯盟頂尖球星大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Harper）都曾公開表態，有意打2028年奧運。

以今天公布的賽程來說，奧運棒球賽期間正好落在大聯盟季中的明星周。這一周除了舉行明星賽、全壘打大賽，各隊照例休兵4天。

大聯盟若有意放人，只要把原本例行4天休兵期延長為6天，每隊開季提早、季末延後約3場比賽，就可以避開賽事撞期的問題。

美國暌違近30年再次主辦奧運，棒球又是國民運動，如果能在洛杉磯奧運派出一線大聯盟球星，可望擴大棒球的國際能見度。

尤其職業美式足球（NFL）已同意，派球員參加腰旗美式足球（flag football）項目，爭取國際曝光的動作積極，大聯盟若在這次盛會不放行頂尖球員參賽，可能失去一次全球宣傳的大好機會。

大聯盟目前對於洛杉磯奧運是否開放球員參賽，目前尚未拍板。主席曼弗瑞（Rob Manfred）曾公開表示，與洛杉磯奧運主辦單位持續對話，保持開放態度。

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