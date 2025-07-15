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中信盃黑豹旗 助棒球選手蛻變

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導

中國信託為全台首家投入五級棒球運動的企業，深耕基層棒球十餘年，2015年起冠名贊助的「中信黑豹旗」，是U18青棒國手選拔參考賽事之一，參賽隊伍逐年擴大，近年已突破200隊，為全台規模最大的青棒賽事。今年入選U18世界盃棒球賽培訓名單的選手，幾乎全都曾歷經黑豹旗磨練洗禮，如今將披上中華隊戰袍，為國爭光。

為提供偏鄉棒球隊圓夢的機會，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒長期投入棒球運動，並接任中華棒球協會理事長，希望提供資源並重新分配給這些孩子，為他們創造更好棒球舞台。

中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」提供課業輔導、營養餐食、球具更新等實際支持予偏鄉少棒、青少棒球隊，十餘年來已培育出40位中華隊國手、19位中職選手，用棒球翻轉偏鄉孩子的人生。在青棒層級的黑豹旗不僅是培育國手的搖籃，也是全台打棒球的高中生揮灑熱血的青春舞台，被譽為「台灣甲子園」，辜仲諒也在黑豹旗球賽場合都會勉勵選手，展現不放棄的精神、全力以赴，為團隊打一場好球。

辜仲諒在2018年競選中華棒協理事長時，政見包括擴大推動高中棒球、女子棒球，使更多年輕朋友、不分男女投入棒球運動，展現新世代的熱情活力。

為持續拓展棒運人口，中國信託銀行積極響應政府及中華棒協政策，合作擴大舉辦黑豹旗，主打賽事不分級別，社團球隊有機會對戰科班勁旅。每年都成為話題，參賽隊伍數也從第一屆51隊，一路攀升至去年213隊，已成台灣年度青棒盛事。黑豹旗去年更首度增設女子組賽事，總計10隊參賽，盼持續為台灣女棒注入新血。

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黑豹旗 棒球 中信

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