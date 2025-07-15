快訊

「非常不爽俄國」 川普揚言50天內沒達成協議 將對俄課徵100%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

三級棒球國際賽登場 辜仲諒：讓世界見證台灣精神

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
史上首次中華隊三級棒球成軍誓師大會昨天舉行，教育部次長張廖萬堅、中華棒球協會理事長辜仲諒等貴賓與中華隊合影。記者侯永全／攝影
史上首次中華隊三級棒球成軍誓師大會昨天舉行，教育部次長張廖萬堅、中華棒球協會理事長辜仲諒等貴賓與中華隊合影。記者侯永全／攝影

U12世界盃棒球賽本月底開打，加上U15亞洲盃與U18世界盃棒球賽陸續在8、9月登場，中華民國棒球協會昨舉辦史上首次「中華隊三級棒球成軍誓師大會」，中華棒協理事長辜仲諒到場勉勵選手，讓世界見證遇強則強、永不放棄的台灣精神。還帶來好消息，台南亞太棒球訓練中心即將成為國家棒球訓練基地，「中華隊終於有家了。」

台灣三級棒球近年於國際賽事大放異彩，據世界棒壘球總會統計，從辜仲諒2018年接掌中華棒協以來，中華隊已於世界盃勇奪2座冠軍、3座亞軍及4座季軍，亞洲盃獲得4座冠軍、2座亞軍，共囊括前3名15座獎盃，不僅世界排名從7年前的第4提升到現在的第2，也為成棒國際賽事爭取佳績奠定基礎，包括去年世界12強棒球賽勇奪冠軍。

昨天誓師大會上，辜仲諒授旗予U12、U15及U18國家代表隊，預祝中華隊旗開得勝，「台灣隊長」陳傑憲也驚喜現身，鼓勵學弟為國爭光、再創佳績。

辜仲諒帶來另一項好消息，他表示，「數十年來，棒球界前輩殷殷期盼的國家訓練基地，我一直放在心上，在棒協努力奔走下，教育部、體育署、台南市政府、國家運動訓練中心已達成共識，台南亞太棒球訓練中心即將成國家棒球訓練基地。」

辜仲諒表示，亞太棒球訓練中心是賴清德總統擔任台南市長期間規畫 ，希望打造為「東方的威廉波特」，全案在市長黃偉哲任內完工，是全台最大的棒球訓練基地，讓中華隊終於有了一個家，可以專心集訓、無後顧之憂征戰國際舞台。

辜仲諒也說，誠如賴總統所言「讓運動成為國力的一環」，未來運動部的成立，是國家運動政策的核心引擎，將持續提升體育環境和運動產業，讓運動成為全民生活的一部分，強化台灣在國際體壇的競爭力，以運動壯大台灣。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳傑憲 辜仲諒 棒球 中華隊

延伸閱讀

亞洲盃女籃／44分大勝印度 中華隊提前登分組龍頭

棒球／史上首次！三級棒球中華隊成軍誓師 「台灣隊長」陳傑憲來打氣

棒球／「中華隊終於有了家！」辜仲諒宣布亞太成國家訓練基地

世大運排球／團結出征 中華隊發布最新主視覺

相關新聞

中職／胡金龍引退年遭王柏融超越 讓出史上打擊王頭銜

統一獅隊41歲老將胡金龍退休倒數，原本一直保有中華職棒史上最高打擊率紀錄，台鋼雄鷹隊王柏融本季補足打數後，已經以3成53...

中信盃黑豹旗 助棒球選手蛻變

中國信託為全台首家投入五級棒球運動的企業，深耕基層棒球十餘年，2015年起冠名贊助的「中信盃黑豹旗」，是U18青棒國手選...

三級棒球國際賽登場 辜仲諒：讓世界見證台灣精神

U12世界盃棒球賽本月底開打，加上U15亞洲盃與U18世界盃棒球賽陸續在8、9月登場，中華民國棒球協會昨舉辦史上首次「中...

中職／亞太即將成國家訓練基地 統一獅未來想使用要找誰待討論

台南亞太棒球訓練中心即將化身國家棒球訓練基地，外界關心若之後大本營在台南的統一獅隊若有意使用主球場，該找誰洽談，中華棒球...

中職／「我國小很強欸！」陳傑憲人生初穿CT球衣就懂責任感

史上首次三級棒球中華隊誓師大會，「台灣隊長」陳傑憲作為嘉賓出席，回憶起小時候，就讀高雄中正國小時穿上CT球衣出賽，讓他覺...

棒球／史上首次！三級棒球中華隊成軍誓師 「台灣隊長」陳傑憲來打氣

史上首次中華隊三級棒球成軍誓師大會，今天聚集U12世界盃、U15亞洲盃、U18世界盃三支中華隊，已成「台灣隊長」代名詞的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。