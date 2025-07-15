三級棒球國際賽登場 辜仲諒：讓世界見證台灣精神

U12世界盃棒球賽本月底開打，加上U15亞洲盃與U18世界盃棒球賽陸續在8、9月登場，中華民國棒球協會昨舉辦史上首次「中華隊三級棒球成軍誓師大會」，中華棒協理事長辜仲諒到場勉勵選手，讓世界見證遇強則強、永不放棄的台灣精神。還帶來好消息，台南亞太棒球訓練中心即將成為國家棒球訓練基地，「中華隊終於有家了。」

台灣三級棒球近年於國際賽事大放異彩，據世界棒壘球總會統計，從辜仲諒2018年接掌中華棒協以來，中華隊已於世界盃勇奪2座冠軍、3座亞軍及4座季軍，亞洲盃獲得4座冠軍、2座亞軍，共囊括前3名15座獎盃，不僅世界排名從7年前的第4提升到現在的第2，也為成棒國際賽事爭取佳績奠定基礎，包括去年世界12強棒球賽勇奪冠軍。

昨天誓師大會上，辜仲諒授旗予U12、U15及U18國家代表隊，預祝中華隊旗開得勝，「台灣隊長」陳傑憲也驚喜現身，鼓勵學弟為國爭光、再創佳績。

辜仲諒帶來另一項好消息，他表示，「數十年來，棒球界前輩殷殷期盼的國家訓練基地，我一直放在心上，在棒協努力奔走下，教育部、體育署、台南市政府、國家運動訓練中心已達成共識，台南亞太棒球訓練中心即將成國家棒球訓練基地。」

辜仲諒表示，亞太棒球訓練中心是賴清德總統擔任台南市長期間規畫 ，希望打造為「東方的威廉波特」，全案在市長黃偉哲任內完工，是全台最大的棒球訓練基地，讓中華隊終於有了一個家，可以專心集訓、無後顧之憂征戰國際舞台。

辜仲諒也說，誠如賴總統所言「讓運動成為國力的一環」，未來運動部的成立，是國家運動政策的核心引擎，將持續提升體育環境和運動產業，讓運動成為全民生活的一部分，強化台灣在國際體壇的競爭力，以運動壯大台灣。

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