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中華隊三級棒球 成軍誓師

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中華棒協理事長辜仲諒（左四）、教育部政務次長張廖萬堅（左三）與U12、U15及U18中華隊教練及球員代表宣示一定要奪冠。中華棒協／提供
中華棒協理事長辜仲諒（左四）、教育部政務次長張廖萬堅（左三）與U12、U15及U18中華隊教練及球員代表宣示一定要奪冠。中華棒協／提供

為迎接U12世界盃、U15亞洲盃與U18世界盃等三級國際棒球賽事即將登場，中華民國棒球協會昨（14）日首度舉辦「中華隊三級棒球成軍誓師大會」，展現台灣棒球再創榮耀的決心。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒致詞時表示，台灣棒球能在國際上擁有一席之地，是靠無數前輩自艱困環境中努力打拚而來，勉勵選手心懷感恩，讓世界看見台灣「遇強則強、永不放棄」的精神。

誓師大會現場貴賓雲集，包括總統府副秘書長何志偉、教育部政務次長張廖萬堅、U12與U15賽事主辦地台南市政府體育局長陳良乾等出席力挺。辜仲諒授旗予U12、U15及U18代表隊，2024年世界12強棒球賽隊長陳傑憲也現身，鼓勵學弟再創佳績。

辜仲諒自2018年接任理事長以來，中華隊在世界盃已奪下二金、三銀、四銅；亞洲盃亦有四金、二銀，共計15面前三名獎牌，顯示基層棒球實力穩健。根據世界棒壘球總會（WBSC）排名，台灣從七年前的第四名上升至目前世界第二，創下歷來最佳紀錄，僅次於日本。

辜仲諒強調，棒球不僅是運動，更是品格教育的場域，能培養團隊合作與犧牲奉獻的精神。他指出，為強化台灣棒球實力，近年積極爭取多項國際賽事在台灣舉辦，包括P12預賽、WBC資格賽、U12至U18系列賽事，有效提升台灣棒球的國際能見度。

在國家訓練基地的建置方面，中華棒協獲教育部、體育署與台南市政府等多方支持，台南亞太棒球訓練中心即將升格為國家棒球訓練基地。該中心是賴清德總統擔任台南市長期間規劃，希望打造成為「東方的威廉波特」，全案在台南市長黃偉哲任內完工，是全台最大的棒球訓練基地。

體育界期待多年的「運動部」將於9月9日國民體育日掛牌成立，為台灣體育發展開啟新篇章。辜仲諒表示，將持續整合國內外資源，強化三級棒球體系，並爭取連任WBSC執行副會長，推動亞洲大聯盟願景，深化台灣在國際棒壇的地位，提升亞洲各國棒球實力並促進交流。

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體育 辜仲諒 教育部

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