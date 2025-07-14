中職／亞太即將成國家訓練基地 統一獅未來想使用要找誰待討論

台南亞太棒球訓練中心即將化身國家棒球訓練基地，外界關心若之後大本營在台南的統一獅隊若有意使用主球場，該找誰洽談，中華棒球協會秘書長林宗成回應尚無答案，他說之後台南市政府會是「大房東」、國訓中心會是「二房東」，獅隊要如何洽談租借，還需等待後續會議討論各單位扮演的角色。

棒協理事長辜仲諒今天在記者會上帶來好消息，「數十年來，棒球界前輩殷殷期盼的國家訓練基地，我一直放在心上，在棒協努力奔走之下，獲得教育部、體育署、台南市政府、國家運動訓練中心已經達成共識，台南亞太棒球訓練中心即將成為國家棒球訓練基地。」

辜仲諒表示，亞太棒球訓練中心是賴清德總統於擔任台南市長期間規畫，希望打造「東方的威廉波特」，全案在台南市長黃偉哲任內完工，為全台最大棒球訓練基地，讓中華隊終於有一個家，可以專心集訓、無後顧之憂征戰國際舞台，不僅落實賴總統的棒球藍圖，也圓了棒球界數十年來的夢想。

林宗成對此表示，以往在國外看到的大型國家訓練中心，如今終於在台灣實現，之後若有機會可能再找地點增建，作為宿舍、膳食、重訓等環境使用，讓國家隊的家可以更加完整。

林宗成說，目前要先等台南市府、國訓中心談妥完整協議，再看看找棒協進來是扮演怎樣的角色，「我們進去會看缺少什麼需要加強，不過這是第二階段。」

他也提到，原則上未來亞太棒球村會全由國家隊使用，但國家隊畢竟不會用到全部場地，「所以要去談，我們最重要的不是主球場，是副球場，少棒也是我們會用到的，而大家最喜歡是室內訓練場，我相信不管職棒和國家隊，那塊是全台灣最好的。」被問到若獅隊之後要租借主球場的問題，他表示，「目前大房東還是台南市府，二房東是國訓中心，統一想要怎樣爭取還要等會議。」

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