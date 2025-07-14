中職／「我國小很強欸！」陳傑憲人生初穿CT球衣就懂責任感

史上首次三級棒球中華隊誓師大會，「台灣隊長」陳傑憲作為嘉賓出席，回憶起小時候，就讀高雄中正國小時穿上CT球衣出賽，讓他覺得什麼苦都得吃下，他想起小時候的自己超強，卻沒機會中選正式國際賽，看著台下的小國手們直言好羨慕。

陳傑憲今天穿回中華隊球衣出席活動，他笑說：「進來聽到現場演奏、那個歌一放下去，就覺得好像回到國際賽場上，身體有點雞皮疙瘩，很亢奮，有好久不見的感覺。」陳傑憲說，穿上這件球衣，就是一份責任，「更要百分之百專注、百分之百態度幫助台灣爭取榮耀。」

被問到第一次打國際賽，陳傑憲指出是2005年，當時高雄中正國小在全國少棒錦標賽打第三名，拿到以中華隊名義參加2005年台北國際少棒邀請賽的資格，至今還是印象深刻，「學生時期可以穿上這件球衣很帥，記得集訓是在左營，小五升小六的暑假，雖然集訓很累，但會覺得不行、穿上這件球衣要更努力，要吃下這個苦。」他說：「那時很開心的是，可以進入左營吃豐富的食物、過還不錯的生活，然後到青年公園打第一次啟用的比賽。」

聊起兒時回憶，陳傑憲忍不住分享豐功偉業，「我國小、國中很強欸！我國小可以丟到120幾公里，還拿過諸羅山盃投手獎。」他坦言，現在的選拔賽不一樣，各校頂尖都有機會被選到，以前都是一個球隊代表居多，「我自認我學生時期滿強，但我是真的都沒中（國手）。」

他也說，正因自己三級棒球時沒打過正式國際賽，所以更加羨慕在場的選手們，「年紀小小可以穿上國家隊球衣，代表努力受到肯定。」陳傑憲隨即將話題轉回現場的小國手身上，他說：「重點還是這些小朋友，背負國家、是台灣之光，希望大家可以專注這次比賽，畢竟他們努力這麼久，就是想要穿上這件球衣、代表國家比賽。」

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