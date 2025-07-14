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棒球／史上首次！三級棒球中華隊成軍誓師 「台灣隊長」陳傑憲來打氣

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳傑憲出席三級棒球中華隊誓師大會。記者侯永全／攝影
陳傑憲出席三級棒球中華隊誓師大會。記者侯永全／攝影

史上首次中華隊三級棒球成軍誓師大會，今天聚集U12世界盃、U15亞洲盃、U18世界盃三支中華隊，已成「台灣隊長」代名詞的陳傑憲今天現身記者會，勉勵選手相信自己、相信隊友。

包括上周公布的U12代表隊18名正式球員，以及U15培訓隊20名選手、U18培訓隊36名選手，全員出席誓師大會，逐一在氣勢磅礴的應援曲吹奏中被介紹出場。U12李權恩、U15江金澄、U18王奕翔作為球隊代表，在記者會上帶領全隊喊出面對賽事的目標，U12喊話：「團結相挺、拿下冠軍」，U15為「蟬聯冠軍、非我莫屬」，U18則是「挑戰世界、再度登頂」。

陳傑憲在去年世界12強棒球賽、今年經典賽資格賽擔任隊長，分別帶領球隊奪得12強冠軍、正賽門票，也將自己一舉打成家喻戶曉的人物，今天作嘉賓出席記者會勉勵小國手。

陳傑憲提到，珍惜現在這個階段穿上國家隊球衣的機會，相信自己、相信身邊的隊友，一起去拚戰，「打棒球當然會想要有最好結果，但更重要的是過程、和隊友的相處。」他也笑說，剛剛本來一直在想要鼓勵小球員有信心，但看他們走出場時自信昂揚的樣子，「感覺是我多慮了。」

中華棒協首度舉辦三級棒球中華隊誓師大會，理事長辜仲諒也在記者會上帶來好消息，宣布台南亞太棒球訓練中心即將成為國家棒球訓練基地，陳傑憲對此也表示，「滿感謝他們一直以來都很認真、努力為國家隊爭取，可以在更完善的環境為國家好好比賽，這不可能只是一、兩年，一定是長時間努力。」他也說：「這次誓師大會舉辦，也會讓小選手感覺被重視，更有責任去比賽。」

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陳傑憲 棒球 中華隊

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