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中職／味全龍「韓援雙星」首登場 李素泳、朴恩惠下周大巨蛋亮相
味全龍隊今天宣布，「韓援雙星」李素泳、朴恩惠將於22、23日在台北大巨蛋亮相，也是兩人首次在中職登場。
龍隊這兩戰將在大巨蛋擔任主隊迎戰樂天桃猿隊，球團公布相關訊息如下：
味全龍球團今天宣布，將於22、23日台北大巨蛋主場賽事，邀請「韓援雙星」李素泳、朴恩惠擔任應援嘉賓，帶領球迷一同熱血應援。另外也精心準備中場舞蹈演出，要帶給觀眾最豐富的視覺饗宴。
來自韓國大邱的李素泳是模特兒系出身，外表雖如「高冷哥哥」，但內心卻無比的溫柔，是最接地氣的反差萌女神。而再次跳紅精舞門的朴恩惠，是多才多藝的舞蹈機器，當過音樂劇演員、舞者與講師等，什麼舞風都難不倒她。
兩位都曾於世界棒球經典賽資格賽期間，擔任「CLASSIC STARS」啦啦隊成員，獲得球迷的關注與肯定。目前也都定居台灣超過半年，充分展現融入文化的決心，這也將是她們首度參與中華職棒的賽事應援，恩惠滿滿李素泳，相約大家一同進場感受「韓援雙星」的魅力。
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