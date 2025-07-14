中職／味全龍「韓援雙星」首登場 李素泳、朴恩惠下周大巨蛋亮相

味全龍隊今天宣布，「韓援雙星」李素泳、朴恩惠將於22、23日在台北大巨蛋亮相，也是兩人首次在中職登場。

來自韓國大邱的李素泳是模特兒系出身，外表雖如「高冷哥哥」，但內心卻無比的溫柔，是最接地氣的反差萌女神。而再次跳紅精舞門的朴恩惠，是多才多藝的舞蹈機器，當過音樂劇演員、舞者與講師等，什麼舞風都難不倒她。

兩位都曾於世界棒球經典賽資格賽期間，擔任「CLASSIC STARS」啦啦隊成員，獲得球迷的關注與肯定。目前也都定居台灣超過半年，充分展現融入文化的決心，這也將是她們首度參與中華職棒的賽事應援，恩惠滿滿李素泳，相約大家一同進場感受「韓援雙星」的魅力。