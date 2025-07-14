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中職／獅隊新莊主場預售票熱賣 UniGirls增至16人應援

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅隊在新莊球場主場賽事，連續兩天UniGirls女孩增至16人。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在新莊球場主場賽事，連續兩天UniGirls女孩增至16人。圖／統一獅隊提供

台南棒球場因為風災受損，統一獅隊將於16、17日移師新莊棒球場擔任主隊，對富邦悍將隊進行2連戰，球團今天宣布，這兩場比賽預售票已經售出12000張。

獅隊公布相關訊息如下：

統一獅近期主場賽事因風災後台南棒球場受損，為確保球員、球迷安全，原訂16、17日台南球場例行賽調整至新莊球場進行，感謝中華職棒協助及富邦球團協助，讓獅隊賽事能夠順利進行。

獅隊教練、球員休息室維持使用三壘區域，看台應援規劃獅隊實施全主場應援，客隊悍將應援區將調整至右外野看台區，目前門票預售兩場總計約12000張，持續於全台統一超商ibon售票系統預售熱賣中。

連續兩天獅隊主場賽事，萊恩酷商品部也將在新莊棒球場內野服務球迷，當天賽事現場售票及開放進場將於下午4點半開始，萊恩酷營業服務配合進場時間進行開賣。球場美食服務，感謝富邦球隊支援服務球迷，統一超商也將現場服務大家，提供球迷更完善的棒球體驗。

連續兩天賽前活動，16日特別規劃星光女孩日簽名會，17日安排統一獅萊恩、盈盈合影拍照見面會，時間都是下午5點10分。

獅隊久違的新莊球場主場賽事，為感謝北部獅迷長期支持，連續兩天UniGirls女孩應援人數從12位增加到16位，外籍千紘Chihiro、希美Nozomi、文慧真、安惠志都會一起應援，連續兩天5局中場安排女孩個人舞蹈秀表演，16日一壘舞台區包子、三壘舞台區Yuki，17日一壘舞台文慧真、三壘舞台安惠志。

統一獅隊在新莊球場主場賽事，連續兩天UniGirls女孩增至16人。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在新莊球場主場賽事，連續兩天UniGirls女孩增至16人。圖／統一獅隊提供

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