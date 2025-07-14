快訊

翻盤有望？日韓最新談判進展曝 川普讚「這國有改變」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「主動出擊」：有大筆獎金入袋

三峽車禍3死12傷！檢認肇事翁具不確定殺人故意 死亡不起訴

中職／胡金龍引退年遭王柏融超越 讓出史上打擊王頭銜

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅隊老將胡金龍退休倒數。本報資料照片
統一獅隊老將胡金龍退休倒數。本報資料照片

統一獅隊41歲老將胡金龍退休倒數，原本一直保有中華職棒史上最高打擊率紀錄，台鋼雄鷹隊王柏融本季補足打數後，已經以3成53超前，躍居「中職打擊王」。

胡金龍2013年從義大犀牛隊展開中職生涯，2014、15年連奪中職打擊王和安打王，2016年奪下總冠軍，接下來歷經富邦悍將隊、獅隊各4季，生涯12年將在今年畫下句點，9月13日在台南棒球場進行引退賽。

中職生涯打擊率的計算方式是打數2000次以上，目前共有96名球員達標，胡金龍長年穩居史上打擊王，到去年球季結束為止，3成45屹立不搖，今年終於出現變化。

王柏融去年從日本職棒回鍋中職，披上雄鷹球衣，生涯打擊率3成64，但因打數只有1887次，未能進入生涯打擊率排行榜，今年出賽60場追加213次打數後，已經突破2000大關，躍居史上打擊率最高。

王柏融本季攻占榜首後，本來排名史上第10的潘武雄，打擊率3成17退到第11名；廖健富目前3成19，還差40次打數就達2000，可望是下一位進榜球員。

中職生涯最高打擊率前十傑：

球員姓名　打擊率　打數

王柏融 3成53 2100

胡金龍 3成45 3611

林立 3成40 2631

陳傑憲 3成39 3414

彭政閔 3成33 6140

林益全 3成32 6065

陳冠任 3成31 2789

林泓育 3成23 5626

張正偉 3成23 4316

陳俊秀 3成19 3622

台鋼雄鷹隊王柏融躍居中職史上打擊王。本報資料照片
台鋼雄鷹隊王柏融躍居中職史上打擊王。本報資料照片

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

胡金龍 王柏融 中職

延伸閱讀

中職／李宗賢9局下代打再見安打 悍將氣走雄鷹贏得系列賽

中職／退休倒數！精神領袖及代打之神 誰能接班林智勝與胡金龍

中職／看到的選秀預測是桃猿 朱盟當雄鷹與國小就愛的王柏融當隊友

中職／胡金龍有望再拚季後賽 明白角色不同很珍惜

相關新聞

中職／韓媒爆料7季KBO資歷洋投加入兄弟 釣出本人回覆：還沒

效力南韓職棒KT巫師隊7年的34歲右投奎瓦斯（William Cuevas），3天前遭到釋出，進入中職球隊視線，韓籍播報...

中職／李宗賢9局下代打再見安打 悍將氣走雄鷹贏得系列賽

台鋼雄鷹隊今天繼續作客新莊棒球場，對富邦悍將隊進行3連戰最後一戰，雙方一路僵持、兩度打成平手，9局下悍將在2出局滿壘時，...

中職／劉基鴻、朱育賢開轟狙擊 李博登寫兄弟本季洋投最慘紀錄

味全龍隊今天打線棒棒開花，劉基鴻、朱育賢都開轟，前5局就從中信兄弟洋投李博登手中攻下6分，也讓李博登成為今年兄弟唯一累積...

中職／狂！威能帝7局14K史上第3人、隊史新高 梁家榮開轟助奪勝

樂天桃猿隊洋投威能帝今天僅用7局就投出14次三振，不僅改寫隊史紀錄，更成為中職36年來第三人，加上梁家榮本季首轟的3安、...

中職／胡金龍引退年遭王柏融超越 讓出史上打擊王頭銜

統一獅隊41歲老將胡金龍退休倒數，原本一直保有中華職棒史上最高打擊率紀錄，台鋼雄鷹隊王柏融本季補足打數後，已經以3成53...

棒球／「中華隊終於有了家！」辜仲諒宣布亞太成國家訓練基地

U12世界盃棒球賽即將在7月底開打，加上U15亞洲盃、U18世界盃陸續在8、9月登場，中華棒球協會首次舉辦「中華隊三級棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。