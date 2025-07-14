中職／胡金龍引退年遭王柏融超越 讓出史上打擊王頭銜

統一獅隊41歲老將胡金龍退休倒數，原本一直保有中華職棒史上最高打擊率紀錄，台鋼雄鷹隊王柏融本季補足打數後，已經以3成53超前，躍居「中職打擊王」。

胡金龍2013年從義大犀牛隊展開中職生涯，2014、15年連奪中職打擊王和安打王，2016年奪下總冠軍，接下來歷經富邦悍將隊、獅隊各4季，生涯12年將在今年畫下句點，9月13日在台南棒球場進行引退賽。

中職生涯打擊率的計算方式是打數2000次以上，目前共有96名球員達標，胡金龍長年穩居史上打擊王，到去年球季結束為止，3成45屹立不搖，今年終於出現變化。

王柏融去年從日本職棒回鍋中職，披上雄鷹球衣，生涯打擊率3成64，但因打數只有1887次，未能進入生涯打擊率排行榜，今年出賽60場追加213次打數後，已經突破2000大關，躍居史上打擊率最高。

王柏融本季攻占榜首後，本來排名史上第10的潘武雄，打擊率3成17退到第11名；廖健富目前3成19，還差40次打數就達2000，可望是下一位進榜球員。

中職生涯最高打擊率前十傑： 球員姓名 打擊率 打數 王柏融 3成53 2100 胡金龍 3成45 3611 林立 3成40 2631 陳傑憲 3成39 3414 彭政閔 3成33 6140 林益全 3成32 6065 陳冠任 3成31 2789 林泓育 3成23 5626 張正偉 3成23 4316 陳俊秀 3成19 3622

台鋼雄鷹隊王柏融躍居中職史上打擊王。本報資料照片

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