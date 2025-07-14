快訊

翻盤有望？日韓最新談判進展曝 川普讚「這國有改變」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「主動出擊」：有大筆獎金入袋

三峽車禍3死12傷！檢認肇事翁具不確定殺人故意 死亡不起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／「中華隊終於有了家！」辜仲諒宣布亞太成國家訓練基地

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
辜仲諒。截圖自畫面
辜仲諒。截圖自畫面

U12世界盃棒球賽即將在7月底開打，加上U15亞洲盃、U18世界盃陸續在8、9月登場，中華棒球協會首次舉辦「中華隊三級棒球成軍誓師大會」，中華棒協理事長辜仲諒現場宣布好消息，證實台南亞太棒球訓練中心即將成為國家棒球訓練基地，「中華隊終於有了家！」

台灣三級棒球近年在國際賽大放異彩，根據世界棒壘球總會統計，辜仲諒2018年接手中華棒協以來，中華隊已在世界盃拿下兩座冠軍、三座亞軍、四座季軍，亞洲盃取得四座冠軍、兩座亞軍，合計15座前三名獎盃，中華隊世界排名從7年前的第4提升到目前的第2，基層棒球扎根有成，也奠定12強奪冠與成棒國際賽事爭取殊榮的重要基礎。

辜仲諒表示，有這樣的成績，感謝球員、教練不斷努力，以及政府及各界對棒球的支持，今年名單中有不少來自偏鄉的孩子，穿上國家隊球衣，讓他既感動又驕傲，當初投身這個位置，就是希望可以提供、重新分配資源給這些孩子，為他們的夢創造舞台。

辜仲諒更在記者會上帶來好消息，「數十年來，棒球界前輩殷殷期盼的國家訓練基地，我一直放在心上，在棒協努力奔走之下，獲得教育部、體育署、台南市政府、國家運動訓練中心已經達成共識，台南亞太棒球訓練中心即將成為國家棒球訓練基地。」

辜仲諒表示，亞太棒球訓練中心是賴清德總統於擔任台南市長期間規畫，希望打造「東方的威廉波特」，全案在台南市長黃偉哲任內完工，為全台最大棒球訓練基地，讓中華隊終於有一個家，可以專心集訓、無後顧之憂征戰國際舞台，不僅落實賴總統的棒球藍圖，也圓了棒球界數十年來的夢想。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

棒球 棒協 中華隊

延伸閱讀

世大運排球／團結出征 中華隊發布最新主視覺

女籃亞洲盃／臨陣換帥第一戰 中華隊破百狂電大溪地

辜仲諒官司開庭…法官要求定點報到 辜請求：可否依行程手機拍照報到？

涉「紅火案」高院開庭 辜仲諒：不擔心電子腳鐐

相關新聞

中職／韓媒爆料7季KBO資歷洋投加入兄弟 釣出本人回覆：還沒

效力南韓職棒KT巫師隊7年的34歲右投奎瓦斯（William Cuevas），3天前遭到釋出，進入中職球隊視線，韓籍播報...

中職／李宗賢9局下代打再見安打 悍將氣走雄鷹贏得系列賽

台鋼雄鷹隊今天繼續作客新莊棒球場，對富邦悍將隊進行3連戰最後一戰，雙方一路僵持、兩度打成平手，9局下悍將在2出局滿壘時，...

中職／劉基鴻、朱育賢開轟狙擊 李博登寫兄弟本季洋投最慘紀錄

味全龍隊今天打線棒棒開花，劉基鴻、朱育賢都開轟，前5局就從中信兄弟洋投李博登手中攻下6分，也讓李博登成為今年兄弟唯一累積...

中職／狂！威能帝7局14K史上第3人、隊史新高 梁家榮開轟助奪勝

樂天桃猿隊洋投威能帝今天僅用7局就投出14次三振，不僅改寫隊史紀錄，更成為中職36年來第三人，加上梁家榮本季首轟的3安、...

排球／U19世青賽連過天龍陣 中華女排收穫滿滿

U19中華女排昨天完成U19世界女排錦標賽賽程，作為全賽會最矮小陣容，中華隊排名賽最終戰以25：21、30：28、17：...

中職／胡金龍引退年遭王柏融超越 讓出史上打擊王頭銜

統一獅隊41歲老將胡金龍退休倒數，原本一直保有中華職棒史上最高打擊率紀錄，台鋼雄鷹隊王柏融本季補足打數後，已經以3成53...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。