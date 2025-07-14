棒球／「中華隊終於有了家！」辜仲諒宣布亞太成國家訓練基地

U12世界盃棒球賽即將在7月底開打，加上U15亞洲盃、U18世界盃陸續在8、9月登場，中華棒球協會首次舉辦「中華隊三級棒球成軍誓師大會」，中華棒協理事長辜仲諒現場宣布好消息，證實台南亞太棒球訓練中心即將成為國家棒球訓練基地，「中華隊終於有了家！」

台灣三級棒球近年在國際賽大放異彩，根據世界棒壘球總會統計，辜仲諒2018年接手中華棒協以來，中華隊已在世界盃拿下兩座冠軍、三座亞軍、四座季軍，亞洲盃取得四座冠軍、兩座亞軍，合計15座前三名獎盃，中華隊世界排名從7年前的第4提升到目前的第2，基層棒球扎根有成，也奠定12強奪冠與成棒國際賽事爭取殊榮的重要基礎。

辜仲諒表示，有這樣的成績，感謝球員、教練不斷努力，以及政府及各界對棒球的支持，今年名單中有不少來自偏鄉的孩子，穿上國家隊球衣，讓他既感動又驕傲，當初投身這個位置，就是希望可以提供、重新分配資源給這些孩子，為他們的夢創造舞台。

辜仲諒更在記者會上帶來好消息，「數十年來，棒球界前輩殷殷期盼的國家訓練基地，我一直放在心上，在棒協努力奔走之下，獲得教育部、體育署、台南市政府、國家運動訓練中心已經達成共識，台南亞太棒球訓練中心即將成為國家棒球訓練基地。」

辜仲諒表示，亞太棒球訓練中心是賴清德總統於擔任台南市長期間規畫，希望打造「東方的威廉波特」，全案在台南市長黃偉哲任內完工，為全台最大棒球訓練基地，讓中華隊終於有一個家，可以專心集訓、無後顧之憂征戰國際舞台，不僅落實賴總統的棒球藍圖，也圓了棒球界數十年來的夢想。

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