中職／桃猿25日「夏日聖誕」主題日 樂天女孩的限定變裝
樂天桃猿隊推出全新主題日，將冬日浪漫搬進酷暑球季，首度推出「夏日聖誕」主題日，邀請球迷一起感受專屬猿隊的夏日浪漫氛圍。
猿隊今天相關相關訊息如下：
從7月15日到8月6日止，樂天桃園棒球場場外將出現獨一無二的樂天聖誕樹打卡造景區，更特別於主場賽事時設置定時「下雪機制」，只要在主場賽事期間前來，就有機會在炎炎夏日體驗夢幻飄雪，留下最特別的棒球回憶。
本次活動也推出超可愛的手繪風格主視覺，將夏日、聖誕元素與選手個性完美融合，展現Rakuten Monkeys獨有的創意與活力，現場的聖誕樹上也將會掛上專屬的球員手繪吊飾。
此外，聖誕節當然少不了樂天女孩的限定變裝，7月25日「夏日聖誕」主題日，女孩們將以聖誕女郎造型熱情應援1至3局，並於中場帶來全新舞蹈表演，帶來滿滿的節慶氣氛與夏日魅力。
樂天桃猿誠摯邀請所有10號隊友們把握這段期間，一起走進這場跨季節的奇幻之旅，「夏日聖誕」NONSTOP降臨，全猿猛進過聖誕。
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