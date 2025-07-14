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中職／韓媒爆料7季KBO資歷洋投加入兄弟 釣出本人回覆：還沒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
34歲右投奎瓦斯。圖截自X
34歲右投奎瓦斯。圖截自X

效力南韓職KT巫師隊7年的34歲右投奎瓦斯（William Cuevas），3天前遭到釋出，進入中職球隊視線，韓籍播報員、YT頻道「DKTV」負責人丹尼爾．金（Daniel Kim）爆料，聽聞他已與中信兄弟隊簽約，釣出本人回覆，澄清目前還未簽下任何合約。

奎瓦斯具備3季大聯盟資歷，分別在紅襪、老虎隊升上大聯盟，2019年轉往韓職發展，今年已是在韓職的第7季，累積55勝45敗、防禦率3.93。

他在2023年曾短暫回到美職體系，與道奇隊簽下小聯盟合約，6月回歸巫師，該季投出12勝0敗、防禦率2.60的不敗數據，但今年出賽18場成績相當慘烈，只取得3勝10敗、防禦率5.40，3天前確定遭到解約。

奎瓦斯曾效力過紅襪。 路透社
奎瓦斯曾效力過紅襪。 路透社

丹尼爾．金於X上爆料：「聽說中華職棒的中信兄弟隊已經簽下奎瓦斯。」奎瓦斯對此回覆：「我還沒簽下任何合約…我現在仍在讓渡程序中，一步一步來，我會讓你們知道下一步計畫，謝謝你們。」

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韓職 中信兄弟 KT巫師

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