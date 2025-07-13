快訊

中和死亡車禍！機車被公車追撞「妻遭捲車底」 尪載她返家卻陰陽兩隔

迴避討論是否介入台海衝突 澳洲總理「1句話」暗酸美國雙標

中職／關鍵時刻推出李宗賢代打 陳金鋒賽後解析贏球原因

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊靠李宗賢（右）再見安打，以1分險勝台鋼雄鷹隊。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊靠李宗賢（右）再見安打，以1分險勝台鋼雄鷹隊。記者侯永全／攝影

富邦悍將、台鋼雄鷹隊在新莊棒球場進行3連戰，連續3天都是1分差決定勝負，悍將今天9局下靠李宗賢揮出再見安打，以4：3獲勝，總教練陳金鋒說：「換上李宗賢代打就是因為經驗，他在那種張力下經驗較好。」

悍將9局下面對雄鷹第3任投手張誠恩，1出局後申皓瑋二壘打、張育成安打追成3：3，接著范國宸安打形成一、三壘有人；雄鷹換上左投許育銘，保送蔡佳諺形成滿壘，雖解決戴培峰形成2出局，接著李宗賢揮出致勝一擊。

陳金鋒接連換上蔡佳諺、李宗賢代打，達到贏球效果，他表示，兩人對左投都打得不錯，如果打到延長10局，李宗賢還可擔任二壘手，他的速度比劉俊豪還好。

悍將前天靠范國宸生涯首支再見全壘打以2：1獲勝，雄鷹昨天1：0扳回一城，今天又是1分差的比賽，李宗賢成為致勝功臣；陳金鋒談到這次系列賽勝出，他說：「投手表現好，守備也幫忙，尤其今天第9局球員想盡辦法上壘，這是很好的循環。」

悍將投手黃保羅今天先發5局，被揮出5支安打、失兩分無關勝敗，陳金鋒認為雄鷹打線的左打吳念庭、魔鷹、王柏融都很強，黃保羅只失兩分表現OK。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳金鋒 李宗賢

延伸閱讀

影／富邦悍將李宗賢敲再見安打 頒獎爆哭

中職／李宗賢落下英雄淚 感謝妻子在最煎熬時寫紙條鼓勵

中職／李宗賢9局下代打再見安打 悍將氣走雄鷹贏得系列賽

中職／悍將、雄鷹前兩戰只有4分 陳金鋒談投手戰贏球關鍵

相關新聞

中職／李宗賢9局下代打再見安打 悍將氣走雄鷹贏得系列賽

台鋼雄鷹隊今天繼續作客新莊棒球場，對富邦悍將隊進行3連戰最後一戰，雙方一路僵持、兩度打成平手，9局下悍將在2出局滿壘時，...

中職／狂！威能帝7局14K史上第3人、隊史新高 梁家榮開轟助奪勝

樂天桃猿隊洋投威能帝今天僅用7局就投出14次三振，不僅改寫隊史紀錄，更成為中職36年來第三人，加上梁家榮本季首轟的3安、...

中職／劉基鴻、朱育賢開轟狙擊 李博登寫兄弟本季洋投最慘紀錄

味全龍隊今天打線棒棒開花，劉基鴻、朱育賢都開轟，前5局就從中信兄弟洋投李博登手中攻下6分，也讓李博登成為今年兄弟唯一累積...

中職／關鍵時刻推出李宗賢代打 陳金鋒賽後解析贏球原因

富邦悍將、台鋼雄鷹隊在新莊棒球場進行3連戰，連續3天都是1分差決定勝負，悍將今天9局下靠李宗賢揮出再見安打，以4：3獲勝...

影／富邦悍將李宗賢敲再見安打 頒獎爆哭

富邦悍將今晚在新莊主場與台鋼雄鷹進行三連戰的最後一場賽事，兩隊前八局戰成二比二平手，九局上雄鷹靠吳念庭拿下領先分，九局下...

中職／李宗賢落下英雄淚 感謝妻子在最煎熬時寫紙條鼓勵

富邦悍將隊今天在新莊主場對台鋼雄鷹隊之戰，李宗賢9局下2出局滿壘時代打建功，揮出生涯第3支再見安打，幫助悍將4：3獲勝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。