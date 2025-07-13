中職／關鍵時刻推出李宗賢代打 陳金鋒賽後解析贏球原因
富邦悍將、台鋼雄鷹隊在新莊棒球場進行3連戰，連續3天都是1分差決定勝負，悍將今天9局下靠李宗賢揮出再見安打，以4：3獲勝，總教練陳金鋒說：「換上李宗賢代打就是因為經驗，他在那種張力下經驗較好。」
悍將9局下面對雄鷹第3任投手張誠恩，1出局後申皓瑋二壘打、張育成安打追成3：3，接著范國宸安打形成一、三壘有人；雄鷹換上左投許育銘，保送蔡佳諺形成滿壘，雖解決戴培峰形成2出局，接著李宗賢揮出致勝一擊。
陳金鋒接連換上蔡佳諺、李宗賢代打，達到贏球效果，他表示，兩人對左投都打得不錯，如果打到延長10局，李宗賢還可擔任二壘手，他的速度比劉俊豪還好。
悍將前天靠范國宸生涯首支再見全壘打以2：1獲勝，雄鷹昨天1：0扳回一城，今天又是1分差的比賽，李宗賢成為致勝功臣；陳金鋒談到這次系列賽勝出，他說：「投手表現好，守備也幫忙，尤其今天第9局球員想盡辦法上壘，這是很好的循環。」
悍將投手黃保羅今天先發5局，被揮出5支安打、失兩分無關勝敗，陳金鋒認為雄鷹打線的左打吳念庭、魔鷹、王柏融都很強，黃保羅只失兩分表現OK。
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