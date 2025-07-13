快訊

中和死亡車禍！機車被公車追撞「妻遭捲車底」 尪載她返家卻陰陽兩隔

迴避討論是否介入台海衝突 澳洲總理「1句話」暗酸美國雙標

聽新聞
0:00 / 0:00

影／富邦悍將李宗賢敲再見安打 頒獎爆哭

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
富邦悍將代打李宗賢在單場最有價值球員頒獎儀式中激動落淚。記者侯永全／攝影
富邦悍將代打李宗賢在單場最有價值球員頒獎儀式中激動落淚。記者侯永全／攝影

富邦悍將今晚在新莊主場與台鋼雄鷹進行三連戰的最後一場賽事，兩隊前八局戰成二比二平手，九局上雄鷹靠吳念庭拿下領先分，九局下悍將由張育成擊出一壘安打扳平比數，接著上場的范國宸也擊出一壘安打，隨即代打登場的李宗賢在一、三壘有跑者狀況下，擊出再見安打，終場以四比三氣走台鋼，在三連戰中取得兩勝。首度獲選單場最有價值球員的李宗賢，則在MVP頒獎儀式中激動落淚。

台鋼雄鷹滿壘無人出局卻未能得分，總教練洪一中（左二）面色沉重。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹滿壘無人出局卻未能得分，總教練洪一中（左二）面色沉重。記者侯永全／攝影
富邦悍將代打李宗賢九局下擊出再見安打，跑壘時高舉手臂慶賀。記者侯永全／攝影
富邦悍將代打李宗賢九局下擊出再見安打，跑壘時高舉手臂慶賀。記者侯永全／攝影
富邦悍將代打李宗賢（中）九局下擊出再見安打，接受隊友噴灑礦泉水慶賀。記者侯永全／攝影
富邦悍將代打李宗賢（中）九局下擊出再見安打，接受隊友噴灑礦泉水慶賀。記者侯永全／攝影
富邦悍將張育成在九局下擊出追平分的一壘安打。記者侯永全／攝影
富邦悍將張育成在九局下擊出追平分的一壘安打。記者侯永全／攝影

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

李宗賢 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／李宗賢落下英雄淚 感謝妻子在最煎熬時寫紙條鼓勵

中職／李宗賢9局下代打再見安打 悍將氣走雄鷹贏得系列賽

中職／自辦模擬賽確認無法負荷 張育成辭退全壘打大賽

中職／范國宸一把抱上他說因為太開心 鋒總：他滿大隻的

相關新聞

中職／李宗賢9局下代打再見安打 悍將氣走雄鷹贏得系列賽

台鋼雄鷹隊今天繼續作客新莊棒球場，對富邦悍將隊進行3連戰最後一戰，雙方一路僵持、兩度打成平手，9局下悍將在2出局滿壘時，...

中職／狂！威能帝7局14K史上第3人、隊史新高 梁家榮開轟助奪勝

樂天桃猿隊洋投威能帝今天僅用7局就投出14次三振，不僅改寫隊史紀錄，更成為中職36年來第三人，加上梁家榮本季首轟的3安、...

中職／劉基鴻、朱育賢開轟狙擊 李博登寫兄弟本季洋投最慘紀錄

味全龍隊今天打線棒棒開花，劉基鴻、朱育賢都開轟，前5局就從中信兄弟洋投李博登手中攻下6分，也讓李博登成為今年兄弟唯一累積...

中職／關鍵時刻推出李宗賢代打 陳金鋒賽後解析贏球原因

富邦悍將、台鋼雄鷹隊在新莊棒球場進行3連戰，連續3天都是1分差決定勝負，悍將今天9局下靠李宗賢揮出再見安打，以4：3獲勝...

影／富邦悍將李宗賢敲再見安打 頒獎爆哭

富邦悍將今晚在新莊主場與台鋼雄鷹進行三連戰的最後一場賽事，兩隊前八局戰成二比二平手，九局上雄鷹靠吳念庭拿下領先分，九局下...

中職／李宗賢落下英雄淚 感謝妻子在最煎熬時寫紙條鼓勵

富邦悍將隊今天在新莊主場對台鋼雄鷹隊之戰，李宗賢9局下2出局滿壘時代打建功，揮出生涯第3支再見安打，幫助悍將4：3獲勝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。