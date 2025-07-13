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影／富邦悍將李宗賢敲再見安打 頒獎爆哭
富邦悍將今晚在新莊主場與台鋼雄鷹進行三連戰的最後一場賽事，兩隊前八局戰成二比二平手，九局上雄鷹靠吳念庭拿下領先分，九局下悍將由張育成擊出一壘安打扳平比數，接著上場的范國宸也擊出一壘安打，隨即代打登場的李宗賢在一、三壘有跑者狀況下，擊出再見安打，終場以四比三氣走台鋼，在三連戰中取得兩勝。首度獲選單場最有價值球員的李宗賢，則在MVP頒獎儀式中激動落淚。
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