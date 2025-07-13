中職／李宗賢落下英雄淚 感謝妻子在最煎熬時寫紙條鼓勵

富邦悍將隊今天在新莊主場對台鋼雄鷹隊之戰，李宗賢9局下2出局滿壘時代打建功，揮出生涯第3支再見安打，幫助悍將4：3獲勝，當場激動落淚，他說：「內心澎湃，隊友叫我不要哭，心情上就想哭。」

雄鷹9局上攻下1分以3：2領先，悍將9局下1出局後，申皓瑋、張育成、范國宸連續安打，不但追平比數，還在蔡佳諺保送後形成滿壘，戴培峰雖遭許育銘解決，下一棒李宗賢揮出致勝一擊。

這是李宗賢繼2017年4月30日在新莊對樂天桃猿隊之戰後，暌違8年再度揮出再見安打，他說：「感謝教練支持，接下來會繼續努力。」

李宗賢表示，第9局上場前有控制情緒，不讓心情起伏太大，申皓瑋、張育成、范國宸都揮出安打，有這個機會站上打擊區，告訴自己一定要跟上去。

新莊球場今天湧進7637名球迷觀戰，李宗賢落下英雄淚，他說：「很久沒有這種感覺了，希望球隊愈來愈好，朝目標前進。」

李宗賢帶著哽咽的語氣感謝妻子，在自己最煎熬時寫了紙條鼓勵，講到又差點落淚；他表示，每年都有壓力，希望自己要努力，但也沒那麼容易，一切就是全力以赴，上場就是拿出實力好好表現。

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