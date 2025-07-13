中職／李宗賢9局下代打再見安打 悍將氣走雄鷹贏得系列賽

台鋼雄鷹隊今天繼續作客新莊棒球場，對富邦悍將隊進行3連戰最後一戰，雙方一路僵持、兩度打成平手，9局下悍將在2出局滿壘時，李宗賢代打建功揮出再見安打，幫助悍將4：3獲勝。

雄鷹3局上展開首波攻勢，顏清浤揮出安打，曾子祐、魔鷹都獲保送，兩出局後形成滿壘，郭阜林適時安打攻下兩分打點。

悍將3局下反擊，劉俊豪率先安打，兩出局後林岳谷二壘打形成二、三壘有人，拉著周佳樂也揮出出二壘打，追成2：2平手，悍將終止連續11局未得分紀錄。

雄鷹日本投手吉田一將先發6局，被揮出4支安打、失兩分，悍將黃保羅投5局，被揮出5支安打、失兩分，兩人都無關勝敗。

此役打完8局比數不變，悍將9局上推出第4任投手張奕，解決兩名打者後被曾子祐揮出安打、盜上二壘，接著吳念庭關鍵安打攻下超前分，以3：2領先。

悍將9局下面對雄鷹第3任手張誠恩，1出局後申皓瑋二壘打、張育成安打追成3：3，接著范國宸安打形成一、三壘有人；雄鷹換上許育銘投球，保送蔡佳諺形成滿壘，解決戴培峰後，下一棒李宗賢揮出致勝一擊。

悍將前天2：1獲勝，雄鷹昨天1：0扳回一城，今天又是1分差決定勝負，悍將贏得這次系列賽。

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