聽新聞
0:00 / 0:00
中職／李宗賢9局下代打再見安打 悍將氣走雄鷹贏得系列賽
台鋼雄鷹隊今天繼續作客新莊棒球場，對富邦悍將隊進行3連戰最後一戰，雙方一路僵持、兩度打成平手，9局下悍將在2出局滿壘時，李宗賢代打建功揮出再見安打，幫助悍將4：3獲勝。
雄鷹3局上展開首波攻勢，顏清浤揮出安打，曾子祐、魔鷹都獲保送，兩出局後形成滿壘，郭阜林適時安打攻下兩分打點。
悍將3局下反擊，劉俊豪率先安打，兩出局後林岳谷二壘打形成二、三壘有人，拉著周佳樂也揮出出二壘打，追成2：2平手，悍將終止連續11局未得分紀錄。
雄鷹日本投手吉田一將先發6局，被揮出4支安打、失兩分，悍將黃保羅投5局，被揮出5支安打、失兩分，兩人都無關勝敗。
此役打完8局比數不變，悍將9局上推出第4任投手張奕，解決兩名打者後被曾子祐揮出安打、盜上二壘，接著吳念庭關鍵安打攻下超前分，以3：2領先。
悍將9局下面對雄鷹第3任手張誠恩，1出局後申皓瑋二壘打、張育成安打追成3：3，接著范國宸安打形成一、三壘有人；雄鷹換上許育銘投球，保送蔡佳諺形成滿壘，解決戴培峰後，下一棒李宗賢揮出致勝一擊。
悍將前天2：1獲勝，雄鷹昨天1：0扳回一城，今天又是1分差決定勝負，悍將贏得這次系列賽。
🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言