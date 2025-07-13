快訊

撞擊瞬間曝光！高雄貨車違規穿越猛撞輕軌「車頭玻璃破裂」 7人受傷

雨彈續炸南部！周五各地雨勢增強 熱低成颱「這2天」最關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／劉基鴻、朱育賢開轟狙擊 李博登寫兄弟本季洋投最慘紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
劉基鴻一局上就打出三分砲。味全龍提供
劉基鴻一局上就打出三分砲。味全龍提供

味全龍隊今天打線棒棒開花，劉基鴻、朱育賢都開轟，前5局就從中信兄弟洋投李博登手中攻下6分，也讓李博登成為今年兄弟唯一累積2場失6分以上的洋投，兄弟最終就以1：8敗給龍隊，龍隊終止對戰4連敗。

李博登今天先發5局被敲9支安打包含2轟，丟掉6分都是責失，防禦率上升到4.97；這是6月中旬加盟的他本季第3場先發，前一場面對台鋼雄鷹3.2局失6分（1分責失）。

李博登也是兄弟本季唯一單場丟掉6分的洋投，黃博多、德保拉各有1場失5分，已是扣除李博登的單場最高失分。

龍隊在1局上就靠劉基鴻的三分砲、個人本季第7轟先馳得點，4局上則是郭天信敲安後盜壘，靠著一壘手許基宏暴傳上三壘，黃柏豪適時安打送回1分。

5局上則是吉力吉撈・鞏冠敲安上壘後，許基宏沒注意到李博登牽制一壘的動作，球漏到後方發生失誤，讓吉力吉撈跑上二壘，隨後朱育賢敲出兩分彈擴大領先。

7局上龍隊又是面對李振昌連續4支安打攻勢，吉力吉撈二壘打、劉基鴻一壘打各有1分打點；兄弟直到7局下才靠著伍鐸不穩，安打後連投2次四壞形成滿壘，由岳東華的滾地推進打破鴨蛋。

龍隊在先發投手艾璞樂5局無失分後，伍鐸中繼2局僅失1分，後面鑀龍、林子昱各投1局無失分，聯手壓制兄弟打線。

中信兄弟先發投手李博登。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟先發投手李博登。圖／中信兄弟隊提供

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

吉力吉撈 劉基鴻

延伸閱讀

中職／整片外野當「天網」 郭天信守備機會走在破紀錄道路上

中職／朱育賢首局兩分砲打下江山 龍隊重返A級行列

中職／龍隊4轟打爆桃猿 伍鐸75勝攻進生涯勝投榜前10

中職／裁判也E起來！林澤彬躺著也出局 腦內劇場找妨礙可能性

相關新聞

中職／李宗賢9局下代打再見安打 悍將氣走雄鷹贏得系列賽

台鋼雄鷹隊今天繼續作客新莊棒球場，對富邦悍將隊進行3連戰最後一戰，雙方一路僵持、兩度打成平手，9局下悍將在2出局滿壘時，...

中職／狂！威能帝7局14K史上第3人、隊史新高 梁家榮開轟助奪勝

樂天桃猿隊洋投威能帝今天僅用7局就投出14次三振，不僅改寫隊史紀錄，更成為中職36年來第三人，加上梁家榮本季首轟的3安、...

中職／劉基鴻、朱育賢開轟狙擊 李博登寫兄弟本季洋投最慘紀錄

味全龍隊今天打線棒棒開花，劉基鴻、朱育賢都開轟，前5局就從中信兄弟洋投李博登手中攻下6分，也讓李博登成為今年兄弟唯一累積...

中職／蔡佳諺針對啟動第一步反應訓練 回一軍有守備美技

中職富邦悍將隊野手蔡佳諺開季4場出賽後下二軍，相隔3個月再回一軍，11日替補上場有敲安、也有美技守備，他說，二軍期間針對...

中職／後勁場場變奏跨季19連勝 洋將喚張肇元Bull有插曲

中職台鋼雄鷹洋投後勁跨季19連勝延續紀錄，搭配捕手張肇元表示，後勁每場都會改變策略、場上展現自信是主因；也透露互動小插曲...

中職／悍將、雄鷹前兩戰只有4分 陳金鋒談投手戰贏球關鍵

富邦悍將隊今天繼續在新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，兩隊在3連戰前兩戰各拿1勝，都是1分差決定輸贏，悍將總教練陳金鋒說：「投手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。