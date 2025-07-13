中職／劉基鴻、朱育賢開轟狙擊 李博登寫兄弟本季洋投最慘紀錄

味全龍隊今天打線棒棒開花，劉基鴻、朱育賢都開轟，前5局就從中信兄弟洋投李博登手中攻下6分，也讓李博登成為今年兄弟唯一累積2場失6分以上的洋投，兄弟最終就以1：8敗給龍隊，龍隊終止對戰4連敗。

李博登今天先發5局被敲9支安打包含2轟，丟掉6分都是責失，防禦率上升到4.97；這是6月中旬加盟的他本季第3場先發，前一場面對台鋼雄鷹3.2局失6分（1分責失）。

李博登也是兄弟本季唯一單場丟掉6分的洋投，黃博多、德保拉各有1場失5分，已是扣除李博登的單場最高失分。

龍隊在1局上就靠劉基鴻的三分砲、個人本季第7轟先馳得點，4局上則是郭天信敲安後盜壘，靠著一壘手許基宏暴傳上三壘，黃柏豪適時安打送回1分。

5局上則是吉力吉撈・鞏冠敲安上壘後，許基宏沒注意到李博登牽制一壘的動作，球漏到後方發生失誤，讓吉力吉撈跑上二壘，隨後朱育賢敲出兩分彈擴大領先。

7局上龍隊又是面對李振昌連續4支安打攻勢，吉力吉撈二壘打、劉基鴻一壘打各有1分打點；兄弟直到7局下才靠著伍鐸不穩，安打後連投2次四壞形成滿壘，由岳東華的滾地推進打破鴨蛋。

龍隊在先發投手艾璞樂5局無失分後，伍鐸中繼2局僅失1分，後面鑀龍、林子昱各投1局無失分，聯手壓制兄弟打線。 中信兄弟先發投手李博登。圖／中信兄弟隊提供

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