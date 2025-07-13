中職／狂！威能帝7局14K史上第3人、隊史新高 梁家榮開轟助奪勝

樂天桃猿隊洋投威能帝今天僅用7局就投出14次三振，不僅改寫隊史紀錄，更成為中職36年來第三人，加上梁家榮本季首轟的3安、3打點演出，猿隊就以4：0擊敗統一獅隊，終止獅隊2連勝。

威能帝今天雖然在第1、2、4局都讓首名打者上壘，但全場也僅被上壘這3次，被上壘後都連抓3個出局數，其他4個半局都是三上三下，結果就是以98球投完7局，僅被敲2支安打另有1次四壞，沒有失分，拿下本季第8勝。

威能帝投出14次三振改寫個人原本單場最多的12K，也寫下桃猿隊史的單人單場最多次三振紀錄（含前身，原紀錄為13次）；中職紀錄則為16K，分別是1997年10月3日瑞奇、2001年3月11日養父鐵兩位兄弟象投手締造。

威能帝僅以7局投出14次三振，是中職史上第三人，前兩人分別是1990年3月17日涂鴻欽面對味全龍，以及前述的養父鐵單場16K紀錄那一天。

梁家榮今天3支安打都有打點，4局上2出局、三壘有人時敲出的二壘安打為猿隊先馳得點，6局上也在二壘有人時敲出適時的一壘打，8局上更從陳韻文手中敲出陽春砲，個人本季首轟；猿隊另一分來自林子偉在5局上敲出的陽春砲、個人本季第2轟。

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