中職／蔡佳諺針對啟動第一步反應訓練 回一軍有守備美技
中職富邦悍將隊野手蔡佳諺開季4場出賽後下二軍，相隔3個月再回一軍，11日替補上場有敲安、也有美技守備，他說，二軍期間針對守備啟動第一步和反應訓練，目前感覺有比較進步。
悍將外野手蔡佳諺開季一軍出發，打完4場比賽後、4月7日下二軍，直到7月11日才又回到一軍，11日回一軍首場比賽代打上場，8局下敲出安打，9局接替守左外野也有美技守備，接殺台鋼雄鷹打者張肇元敲出的深遠飛球。
蔡佳諺今天賽前接受媒體訪問表示，這段時間在二軍教練團協助調整，包括打擊、守備都有微調，在打擊方面主要是應對投手的節奏和想法，有提供一些方向，也會跟副領隊兼農場主管林威助聊天，林威助在打擊、守備上都有提供建議。
蔡佳諺表示，在守備方面有跟體能教練討論，怎麼讓守備啟動第一步更快，還有看到球擊出後的判斷及身體反應，這段時間訓練調整，目前感覺有比較進步。
談起11日比賽，先是孔念恩在右外野有美技守備，蔡佳諺接著在左外野秀美技，他表示，板凳待命就是隨時做好準備，上場就要馬上進入狀況，9局上場守備，那球打出來感覺球會飛比較遠，所以有先起跑，球比較靠近牆邊也有注意距離，接到後大家都很振奮，也有互相鼓勵。
蔡佳諺表示，再回到一軍心態都是一樣的，盡力做每件事情，先發或是替補角色，教練團有考量，可以做的就是隨時準備好自己。
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