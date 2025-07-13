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中職／悍將、雄鷹前兩戰只有4分 陳金鋒談投手戰贏球關鍵
富邦悍將隊今天繼續在新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，兩隊在3連戰前兩戰各拿1勝，都是1分差決定輸贏，悍將總教練陳金鋒說：「投手投得不錯，分數壓很低，有機會就要掌握。」
悍將前天2：1擊敗雄鷹，昨天0：1落敗，兩隊4名先發投手魔力藍、力亞士、艾速特、後勁都繳出優質先發，吃下6到7局，後勁昨天更是投出開季9連勝、跨季19連勝，穩居勝投王。
這兩場比賽形成投手戰，雄鷹合計只有9支安打，悍將則有13安，加起來只得4分；陳金鋒表示，先發、後援投手表現不錯，雙方打者都被壓制，沒有太多攻擊機會，才會出現1分差的比賽。
他說：「投手如果無法壓制對手，想要追分就不容易，分數被拉開會很辛苦。」
另外，悍將外野手孔念恩前天9局上接球撞上全壘打牆，頸部有些不適，昨天擔任代跑任務，今天重返先發名單；陳金鋒表示，孔念恩的頭無法左右轉動、只能上下，現在已經好很多了。
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