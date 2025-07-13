快訊

研究曝氣溫升1度「心血管死亡風險增2%」 醫提醒4招自保

快訊／全台唯一罷綠投票 民進黨陳玉鈴罷免案失敗

等了10年終於現身 陸戰隊首度曝光肩射刺針飛彈

中職／後勁場場變奏跨季19連勝 洋將喚張肇元Bull有插曲

中央社／ 新北13日電
中華職棒台鋼雄鷹隊洋投後勁（Bradin Hagens）（圖）12日先發登板，用96球投6局，被敲4支安打，投出6次三振、1次四壞保送，無失分，奪個人本季第9勝、跨季19連勝，再2場就追平由退役球員潘威倫保持的跨季21連勝紀錄。（台鋼雄鷹提供）
中華職棒台鋼雄鷹隊洋投後勁（Bradin Hagens）（圖）12日先發登板，用96球投6局，被敲4支安打，投出6次三振、1次四壞保送，無失分，奪個人本季第9勝、跨季19連勝，再2場就追平由退役球員潘威倫保持的跨季21連勝紀錄。（台鋼雄鷹提供）

中職台鋼雄鷹洋投後勁跨季19連勝延續紀錄，搭配捕手張肇元表示，後勁每場都會改變策略、場上展現自信是主因；也透露互動小插曲，洋將會喊他的綽號Bull，有時會讓主審誤以為是要新球。

雄鷹隊洋投後勁（Bradin Hagens）昨天對富邦悍將先發，總計用96球投6局，被敲出4支安打，投出6次三振、1次四壞保送，無失分，奪下個人本季第9勝、跨季19連勝，再2場就可以追平由退役球員潘威倫保持的中職跨季21連勝紀錄。

本季後勁先發搭配捕手多是張肇元，張肇元表示，後勁可以展現壓制力的原因，是每場比賽都會改變策略，賽前開會提出意見，後勁是主導性比較強的投手，跟後勁搭配也可以學不同的配球思維及模式，可以應用在比賽中，或者與不同投手的搭配上。

張肇元也提到，後勁本季先發也不是場場狀況都很好，儘管有時失分較多，但還是可以控制住局面，後勁也算是脾氣好的洋投，有時面對主審好球帶問題，也不會有過大情緒起伏，有部分原因是因為後勁很有自信，就算投球位置沒被主審青睞，也還是可以拿到出局數。

談起與洋將間的互動，張肇元透露，洋投幫他取了綽號Bull（公牛），因為覺得張肇元像一頭牛，有時候場上洋投一直叫Bull、Bull、Bull，主審會誤以為洋投要新的球（Ball），也成為小插曲。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

後勁 台鋼雄鷹 中職

延伸閱讀

中職／雄鷹1：0力退悍將 後勁奪MVP

中職／神！范國宸再見兩分砲 悍將戲劇化2比1力克雄鷹

MLB／賈吉第33轟苦主是猿隊前洋投 弗里德11勝獨居勝投王

中職／土投先發數比4號洋投少 養成問題不該再找藉口了！

相關新聞

中職／後勁場場變奏跨季19連勝 洋將喚張肇元Bull有插曲

中職台鋼雄鷹洋投後勁跨季19連勝延續紀錄，搭配捕手張肇元表示，後勁每場都會改變策略、場上展現自信是主因；也透露互動小插曲...

中職／悍將、雄鷹前兩戰只有4分 陳金鋒談投手戰贏球關鍵

富邦悍將隊今天繼續在新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，兩隊在3連戰前兩戰各拿1勝，都是1分差決定輸贏，悍將總教練陳金鋒說：「投手...

中職／三麗鷗明星來開球 酷企鵝撞臉王鏡銘

統一獅與三麗鷗推出聯名主題日，邀請看板明星Hello Kitty、酷洛米與酷企鵝進場與球迷同樂。本次行銷活動除了規劃明星...

中職／力亞士連4場優質先發 鋒總形容原本「突然那局」變好了

富邦悍將隊昨天在新莊球場以0：1不敵台鋼雄鷹隊，洋投力亞士吞下本季第7敗，但他已經連續4場比賽優質先發，投球表現愈來愈穩...

經典賽／抵美邀混血好手加入中華隊 蔡其昌：誠意相邀建立連結

中華職棒會長蔡其昌抵美，將徵詢混血好手參與經典賽（WBC）意願，他今天在美西台美人夏令會接受中央社訪問表示，將以最大誠意...

中職／老外球迷脫序！闖管制區、做不雅動作 悍將球團發聲

昨日中華職棒在新莊棒球場的台鋼雄鷹與富邦悍將隊之戰，比賽中間有外國球迷跑進應援舞台拍照，甚至對著充氣娃娃做出不雅動作，悍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。