中職／後勁場場變奏跨季19連勝 洋將喚張肇元Bull有插曲
中職台鋼雄鷹洋投後勁跨季19連勝延續紀錄，搭配捕手張肇元表示，後勁每場都會改變策略、場上展現自信是主因；也透露互動小插曲，洋將會喊他的綽號Bull，有時會讓主審誤以為是要新球。
雄鷹隊洋投後勁（Bradin Hagens）昨天對富邦悍將先發，總計用96球投6局，被敲出4支安打，投出6次三振、1次四壞保送，無失分，奪下個人本季第9勝、跨季19連勝，再2場就可以追平由退役球員潘威倫保持的中職跨季21連勝紀錄。
本季後勁先發搭配捕手多是張肇元，張肇元表示，後勁可以展現壓制力的原因，是每場比賽都會改變策略，賽前開會提出意見，後勁是主導性比較強的投手，跟後勁搭配也可以學不同的配球思維及模式，可以應用在比賽中，或者與不同投手的搭配上。
張肇元也提到，後勁本季先發也不是場場狀況都很好，儘管有時失分較多，但還是可以控制住局面，後勁也算是脾氣好的洋投，有時面對主審好球帶問題，也不會有過大情緒起伏，有部分原因是因為後勁很有自信，就算投球位置沒被主審青睞，也還是可以拿到出局數。
談起與洋將間的互動，張肇元透露，洋投幫他取了綽號Bull（公牛），因為覺得張肇元像一頭牛，有時候場上洋投一直叫Bull、Bull、Bull，主審會誤以為洋投要新的球（Ball），也成為小插曲。
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