中職／三麗鷗明星來開球 酷企鵝撞臉王鏡銘

統一獅與三麗鷗推出聯名主題日，邀請看板明星Hello Kitty、酷洛米與酷企鵝進場與球迷同樂。本次行銷活動除了規劃明星合影見面會外，賽前及中場表演也融入許多三麗鷗元素，讓球場都充斥著可愛甜美氛圍。

結束陰雨綿綿天氣，本週末迎來艷陽高照，活動開始前就吸引不少球迷大排長龍等待購買商品，與三麗鷗看板合影，參與闖關活動領取贈品等。

本系列三麗鷗主題日兩天進場贈品特別規劃實用生活用品，其中包括馬克杯、野餐墊及保冰袋，闖關成功則是贈送三麗鷗明星聯名胸章，非常吸睛與實用，許多球迷早早就至球場排隊領取。

球團在活動兩天安排酷企鵝和Hello Kitty見面合影會，透過有獎徵答讓球迷更了解三麗鷗角色，大小球迷穿著主題日球衣同樂，更有小球迷身穿酷洛米洋裝和髮箍，相信對於球迷是場特別的球場體驗。

統一獅先前公布三麗鷗主題日主視覺時，許多球迷在網路上熱烈討論王鏡銘和酷企鵝都有冷酷的神情，延續昨日賽前特別安排酷洛米擔任開球嘉賓，今日特別規酷企鵝擔任開球嘉賓，搭配捕手王鏡銘，一出場就引起現場球迷歡呼。

不僅藉由場外活動拉近與球迷的距離外，UniGirls攜手酷洛米、酷企鵝在賽前一起表演，Hello Kitty將在今日五局中場登台演出，把握機會加入應援行列。

可愛的酷洛米、酷企鵝與Hello Kitty身穿統一獅主場球衣，擁有許多橘色元素，結合甜美的UniGirls，搭配活力四射、動感十足的音樂及舞蹈動作，讓場下球迷紛紛融化，也帶給球迷深刻的回憶。

連續兩天獅隊於高雄澄清湖棒球場舉辦三麗鷗聯名主題日活動，吸引超過1萬8000名球迷進場共襄盛舉，接下來年一度特攝迷、棒球迷的最大盛會「超人力霸王」主題日，將於7月25日到27日於台北大巨蛋熱鬧舉辦。 統一獅與三麗鷗推出聯名主題日，邀請看板明星Hello Kitty、酷洛米與酷企鵝進場與球迷同樂。圖／統一獅隊提供 統一獅與三麗鷗推出聯名主題日，邀請看板明星Hello Kitty、酷洛米與酷企鵝進場與球迷同樂。圖／統一獅隊提供 統一獅與三麗鷗推出聯名主題日，昨天（12日）邀請看板明星酷洛米開球。圖／統一獅隊提供 統一獅與三麗鷗推出聯名主題日，邀請看板明星Hello Kitty、酷洛米與酷企鵝進場與球迷同樂。圖／統一獅隊提供 統一獅與三麗鷗推出聯名主題日，今天由酷企鵝（右）開球，搭配同樣有酷酷神情的王鏡銘（左）擔任捕手。圖／統一獅隊提供

商品推薦