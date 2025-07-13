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中職／力亞士連4場優質先發 鋒總形容原本「突然那局」變好了
富邦悍將隊昨天在新莊球場以0：1不敵台鋼雄鷹隊，洋投力亞士吞下本季第7敗，但他已經連續4場比賽優質先發，投球表現愈來愈穩，悍將總教練陳金鋒表示力，亞士的控球比之前好，不會「一局失控」。
力亞士昨天先發6局，被揮出4支安打、失1分，本季戰績3勝7敗、防禦率3.97；他從6月12日對味全龍隊之戰起，連續4場比賽至少投滿6局，每場自責分都在3分以內，而且合計27局只失7分，其中6分自責，成為開季至今最穩定的一段時間。
這4場比賽對手都不同，力亞士每場都有優質表現，陳金鋒認為，投捕討論如何付對打者，他在捕手協助下拉長局數，遇到狀況變得穩定，最近做得很好。
力亞士本來較大問題是一局爆，陳金鋒形容「突然那局」對他比較麻煩，現在好很多了。
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