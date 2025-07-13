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中職／老外球迷脫序！闖管制區、做不雅動作 悍將球團發聲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
有球迷擅闖管制區、場邊做出不雅舉動，富邦悍將球團發出公告。圖／取自富邦悍將臉書
有球迷擅闖管制區、場邊做出不雅舉動，富邦悍將球團發出公告。圖／取自富邦悍將臉書

昨日中華職棒在新莊棒球場的台鋼雄鷹富邦悍將隊之戰，比賽中間有外國球迷跑進應援舞台拍照，甚至對著充氣娃娃做出不雅動作，悍將球團今天也發出公告，未來再有脫序行為，將請現場警力協助驅離。

悍將球團公告：「針對7月12日（六）賽事期間，發生球迷擅自闖入管制區及在場邊有不雅舉動一事，本球團深感遺憾，並已立即檢討球場保安維護作業流程，會同聯盟單位共同強化相關流程與應變措施。」

有現場球迷拍到，比賽中間啦啦隊已經上台準備開始應援，卻仍有一群外國球迷聚集在舞台附近拍攝合照，即使工作人員到場也不聽勸阻，拍攝完畢才慢慢離開；另外也有球迷拍到，有位外國球迷赤裸上身、只穿一條緊身短褲，對著充氣娃娃做出不雅動作。

悍將球團也表示：「提供適合闔家觀賞的良好球場氛圍，是富邦悍將球團一貫重視的核心信念。未來本球團將持續強化管制區出入控管，提升觀眾席區安全人員的巡查頻率，如有發生擅闖管制區或於球場內有違反社會善良風俗之脫序行為，將請現場警力協助予以驅離。同時誠摯呼籲所有進場球迷遵守球場規定及配合工作人員指示，共同維護安全、友善、舒適的觀賽環境。」

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棒球 富邦悍將 台鋼雄鷹

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