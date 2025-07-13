MLB／雙城巴克斯頓為全壘打大賽暖身 搖頭娃娃日締造完全打擊

雙城隊明星中外野手巴克斯頓（Byron Buxton）今天在主場火力大放送，全場5次打數都揮出安打，締造隊史第12次完全打擊紀錄，也是標靶球場（Target Field）從2010年啟用後首次出現，雙城終場12：4大勝海盜隊。

巴克斯頓在自己的搖頭娃娃日達成罕見紀錄，大聯盟官網形容，他為接下來的明星賽全壘打大賽做好暖身。

他說：「這很特別，今天是我的搖頭娃娃日，如果說賽前不緊張，一定是在撒謊，能在這個日子締造完全打擊，永遠不會忘記。」

THE HOME RUN THAT COMPLETED BYRON BUXTON'S CYCLE!!!! pic.twitter.com/bhFUoSYDaT — Minnesota Twins (@Twins) 2025年7月12日

巴克斯頓首局首打席揮出內野安打、2局下三壘打、3局下二壘打，很快完全打擊就「聽牌」，接著5局下又揮出一壘打，7局下把握最後一次打擊機會，轟出中外野方向427英尺陽春砲，本季第21轟完成生涯11年首次完全打擊。

賽後談到7局下全壘打，巴克斯頓表示， 當時只想揮出安打，不是刻意想要開轟，努力保持原來打法就對了。

這是雙城繼2019年波蘭柯（Jorge Polanco）後，再次出現完全打擊，總教練波德利（Rocco Baldelli）盛讚巴克斯頓：「這是我見過的最精采的個人秀之一。」

雙城隊明星中外野手巴克斯頓締造隊史第12次完全打擊紀錄，也是標靶球場（Target Field）從2010年啟用後首次出現。 美聯社

2025: THE YEAR OF BUCK!



Congratulations to Byron Buxton on hitting the first cycle of his MLB career!!! pic.twitter.com/koRRJqcLeI — Minnesota Twins (@Twins) 2025年7月12日

商品推薦