聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／雙城巴克斯頓為全壘打大賽暖身 搖頭娃娃日締造完全打擊
雙城隊明星中外野手巴克斯頓（Byron Buxton）今天在主場火力大放送，全場5次打數都揮出安打，締造隊史第12次完全打擊紀錄，也是標靶球場（Target Field）從2010年啟用後首次出現，雙城終場12：4大勝海盜隊。
巴克斯頓在自己的搖頭娃娃日達成罕見紀錄，大聯盟官網形容，他為接下來的明星賽全壘打大賽做好暖身。
他說：「這很特別，今天是我的搖頭娃娃日，如果說賽前不緊張，一定是在撒謊，能在這個日子締造完全打擊，永遠不會忘記。」
巴克斯頓首局首打席揮出內野安打、2局下三壘打、3局下二壘打，很快完全打擊就「聽牌」，接著5局下又揮出一壘打，7局下把握最後一次打擊機會，轟出中外野方向427英尺陽春砲，本季第21轟完成生涯11年首次完全打擊。
賽後談到7局下全壘打，巴克斯頓表示， 當時只想揮出安打，不是刻意想要開轟，努力保持原來打法就對了。
這是雙城繼2019年波蘭柯（Jorge Polanco）後，再次出現完全打擊，總教練波德利（Rocco Baldelli）盛讚巴克斯頓：「這是我見過的最精采的個人秀之一。」
🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言