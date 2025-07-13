經典賽／抵美邀混血好手加入中華隊 蔡其昌：誠意相邀建立連結

中華職棒會長蔡其昌抵美，將徵詢混血好手參與經典賽（WBC）意願，他今天在美西台美人夏令會接受中央社訪問表示，將以最大誠意，努力克服困難，盼有機會邀請3名好手為國家隊奮鬥，並希望為他們日後赴台播下種子。

身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌今天受邀在美西台美人夏令會演說，以運動競賽與國家意識為題，與海外僑胞分享去年世界棒球12強賽台灣隊奪冠，讓全世界看見台灣，不僅對外提升台灣在國際的能見度，對內也凝聚了國民意識。

蔡其昌演講後接受中央社訪問，談及這趟行程主要目的，是為徵詢美國籍但具打經典賽台灣隊資格的3名混血好手，包括卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）和龍（Jonathon Long）在明年世界棒球經典賽為台灣而戰的意願，已與3人約好時間、地點將正式進行交談。

中職會長蔡其昌（右2）9日啟程前往美國、10日順利抵達，展開3名台美混血好手及其他旅美好手的探視行程，詢問效力WBC台灣隊的意願，同行人員包括中職秘書長楊清瓏（左2）、後勤團隊成員郭泓志（右）。圖中華職棒提供

蔡其昌表示，將以最大誠意展現台灣人的熱情，3名選手與台灣之間有著不同程度的連結，除個人意願外，是否能夠參加經典賽，也須考量春訓時程、身體狀況等因素，將努力克服困難，希望有好的結果。除3名混血好手，也計劃與其他台灣旅美選手碰面。

這趟行程，曾效力美國職棒大聯盟MLB的郭泓志將全程陪同；另外，擁有美職、日職經歷的台灣投手陳偉殷也會視狀況參與，從選手的經歷和語言出發協助溝通。

蔡其昌說，盼能藉這次碰面機會建立和加深3名混血好手與台灣的連結，讓他們越來越喜歡台灣，為他們日後到台灣播下種子，未來要邀請他們，相信機會也會更高。

今天演講在北加州灣區福斯特市（Foster City）舉行，現場有來自全美各地的僑胞。有年輕台僑合照時比出世界12強棒球賽台灣隊長陳傑憲以手指「框出」台灣的手勢。

蔡其昌分享，棒球在台灣已成為超越意識形態的最大公約數，凝聚出一股新的力量。

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