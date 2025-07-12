全國社區學生棒球大賽 官大元率元子彈晉級全國賽

114年全國社區學生棒球大賽U10組晉級賽，由退役球員官大元領軍的元子彈隊今天再拿2連勝、晉級全國賽，接下來將移師台南爭冠。

元子彈隊今天首場比賽交手活力隊，1局下開路先鋒陳亞樂與2棒洪晨睿接連安打上壘，靠著對方守備瑕疵與隊友安打串聯搶分，一口氣攻下4分、取得4比0領先優勢。

3局下元子彈再度發動攻勢，抓準對手守備失誤，加上投手群控球不穩，元子彈隊打者單局攻下9分、將比分擴大至13分領先，終場4局結束以13比0提扣倒對手。

總教練官大元賽後表示，球隊打擊穩定發揮，短期比賽也更倚賴投手的穩定度，穩定投打表現將是球隊持續搶勝的關鍵。

元子彈隊第2戰面對汐止水返腳隊，也是開賽就有攻勢，4棒溫竣皓率先敲安上壘後，陳允珩敲出帶有打點的二壘安打，郭鎧睿補上安打再添2分，單局攻下4分。

汐止水返腳隊在1局下先追1分， 2局下再添1分，元子彈3局上靠著童晨睿適時安打再下一城，並在5局上陳少綸、蔡愷倫連續敲出安打，加上對手守備失誤與滾地球推進，一口氣拉開比數至7比2，終場以5分差贏球。

官大元表示，球員們表現得非常穩定，不只是打擊有貢獻，防守跟臨場反應也都有水準以上的發揮，希望進入決賽持續保持專注。

U10 Keep棒球學院今天也是2連勝，首戰以6比3擊敗火焰勇士，再以9比1大勝文山Griffins，獲得前進全國賽資格。

力量河馬紅首戰靠著女將曾歆晏再見安打，以6比5逆轉勝大勇聯盟，第2戰以16比4輕取松山社區藍，取得U10混合組北區晉級賽2連勝，隊史首度晉級全國賽。

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