快訊

新北新店鐵皮工廠火警濃煙沖天 近百消防員搶救…雙和也聞到燒焦味

全國社區學生棒球大賽 官大元率元子彈晉級全國賽

中央社／ 台北12日電

114年全國社區學生棒球大賽U10組晉級賽，由退役球員官大元領軍的元子彈隊今天再拿2連勝、晉級全國賽，接下來將移師台南爭冠。

元子彈隊今天首場比賽交手活力隊，1局下開路先鋒陳亞樂與2棒洪晨睿接連安打上壘，靠著對方守備瑕疵與隊友安打串聯搶分，一口氣攻下4分、取得4比0領先優勢。

3局下元子彈再度發動攻勢，抓準對手守備失誤，加上投手群控球不穩，元子彈隊打者單局攻下9分、將比分擴大至13分領先，終場4局結束以13比0提扣倒對手。

總教練官大元賽後表示，球隊打擊穩定發揮，短期比賽也更倚賴投手的穩定度，穩定投打表現將是球隊持續搶勝的關鍵。

元子彈隊第2戰面對汐止水返腳隊，也是開賽就有攻勢，4棒溫竣皓率先敲安上壘後，陳允珩敲出帶有打點的二壘安打，郭鎧睿補上安打再添2分，單局攻下4分。

汐止水返腳隊在1局下先追1分， 2局下再添1分，元子彈3局上靠著童晨睿適時安打再下一城，並在5局上陳少綸、蔡愷倫連續敲出安打，加上對手守備失誤與滾地球推進，一口氣拉開比數至7比2，終場以5分差贏球。

官大元表示，球員們表現得非常穩定，不只是打擊有貢獻，防守跟臨場反應也都有水準以上的發揮，希望進入決賽持續保持專注。

U10 Keep棒球學院今天也是2連勝，首戰以6比3擊敗火焰勇士，再以9比1大勝文山Griffins，獲得前進全國賽資格。

力量河馬紅首戰靠著女將曾歆晏再見安打，以6比5逆轉勝大勇聯盟，第2戰以16比4輕取松山社區藍，取得U10混合組北區晉級賽2連勝，隊史首度晉級全國賽。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

棒球 官大元

延伸閱讀

中職／上屆冠軍魔鷹怕鎖骨傷勢惡化 退出全壘打大賽

中職／自辦模擬賽確認無法負荷 張育成辭退全壘打大賽

全國社區學生棒球賽開打 官大元領軍元子彈2連勝

棒球／亞太有望成國家棒球訓練基地 體育署盼9月正式簽約

相關新聞

中職／林安可雙響、3安灌7打點 16轟開始看到魔鷹車尾燈

台南棒球場因風災受損，統一獅隊前進澄清湖棒球場化身主隊，今天在林安可兩發三分砲領銜下，以11：4大勝樂天桃猿隊。林安可單...

中職／悍將9局下只複製沒貼上 林詩翔復仇成功守住後勁19連勝

又是1：0局面進入9局下，台鋼雄鷹隊終結者林詩翔面對昨天敲出再見兩分砲的范國宸，這回讓他擊出雙殺打，成為關鍵出局數，雄鷹...

中職／UniGirls韓援首亮相 文慧真選跳青蘋果樂園因陳傑憲

統一獅隊下半季補強UniGirls女孩陣容，文慧真、安惠志兩位韓援加盟，兩人今天首度在獅隊主場賽事亮相，精心準備中場表演...

中職／自辦模擬賽確認無法負荷 張育成辭退全壘打大賽

富邦悍將隊「國防部長」張育成確定辭退今年全壘打大賽，透露已經自辦模擬賽，在打擊籠裡練打3分鐘，確認手的狀況無法負荷，「今...

中職／范國宸一把抱上他說因為太開心 鋒總：他滿大隻的

富邦悍將隊昨天由范國宸再見兩分砲當英雄，去年在Driveline訓練中心的強化，不僅化為場上的力量，也在賽後一把用力抱上...

中職／雄鷹隊史2年3挨再見轟 洪總看林詩翔砸鍋認為現況已不容易

台鋼雄鷹隊終結者林詩翔昨天「關門」留下門縫，只差一個出局數就能收下勝利，先被張育成敲安，再被范國宸掃出再見兩分砲，總教練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。