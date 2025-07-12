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中職／高宇杰超前比數二壘打獲MVP 助兄弟擊退龍隊

中央社／ 台北12日電
中華職棒中信兄弟12日與味全龍交手，4局下，兄弟隊高宇杰（圖）敲出關鍵二壘打、一棒送回2分，幫助球隊翻轉戰局，終場以6比3搶勝，高宇杰也獲選單場MVP。中信兄弟提供／中央社
中華職棒中信兄弟12日與味全龍交手，4局下，兄弟隊高宇杰（圖）敲出關鍵二壘打、一棒送回2分，幫助球隊翻轉戰局，終場以6比3搶勝，高宇杰也獲選單場MVP。中信兄弟提供／中央社

中職中信兄弟今天與味全龍交手，4局下高宇杰敲出超前比數二壘打，助隊以6比3搶勝，獲選單場MVP。他表示，球季中儘管有高低潮，但有好的表現就可以增添自信。

兄弟今天在主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，湧入1萬6603名觀眾入場，龍隊1局上、4局上各拿1分，取得2比0領先。

兄弟4局下追分，岳政華、陳俊秀接連二壘打，先拿1分；2人出局後，江坤宇遭觸身球保送、岳東華選到四壞保送，滿壘局面高宇杰先選到3壞球，關鍵二壘打、一棒送回2分，幫助球隊翻轉戰局，張仁瑋補上安打，送回團隊第4分。

兄弟5局下，岳政華選到四壞保送上壘，1人出局後，詹子賢開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距，為個人本季第8轟。龍隊6局上追回1分，但追分不及吞敗。

高宇杰單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。他在接受主場MVP訪問時表示，4局打席3壞球滿壘狀況，想著投手應該會投好球，不想太被動，主動攻擊，很開心有好的結果。

面對球季中可能出現身體疲勞、有高低潮的狀況，高宇杰提到，狀況不好還是要面對每天的比賽，在球場上能有好的表現，就會讓他更有自信。

兄弟先發投手羅戈（Nivaldo Rodríguez）今天投5.2局，被敲10支安打，失掉3分（2分責失分），拿下個人本季第7勝；呂彥青後援投1局無失分，拿下個人本季第2次救援成功。

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