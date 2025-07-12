中職／洪總看林詩翔2天8打席最不滿意一點 後勁懂終結者不容易

台鋼雄鷹隊連續兩天都是1：0領先進入9局下，林詩翔昨天挨范國宸再見兩分砲，今天雖守成卻還是驚心動魄，總教練洪一中也說，感覺他最近比較沒有信心，「他要是不敢投、沒信心，我們就危險了，要盡快把信心找回來。」後勁則是暖心喊話，他說自己曾身為終結者，知道1分差的比賽有多艱難，但林詩翔是一位好的終結者，也深信他能守下這一局。

後勁先發6局無失分，將1：0領先交到牛棚手中，9局下林詩翔登板關門，更刺激的是，一上場碰上的前兩棒就是昨天沒跨過的關卡張育成、范國宸。

林詩翔面對張育成以保送開局，劇情發展在接下來走向支線，范國宸敲出雙殺打，林詩翔後續還是保送、暴投連發，讓悍將有得點圈的攻擊機會，高捷代打未能建功，雄鷹守下這場1分差勝利。

洪一中坦言，今天算是運氣不錯，「只差1分，剛好中間卡一個雙殺，不然3個人保送2個。」他指出最近觀察林詩翔看到的問題，因信心比較不足、怕被打，更想用力去投，太過用力的結果卻變球無法控制，「從昨天到現在，所有打者都是第1顆壞球，這個就比較不好。」林詩翔兩天共8打席，確實如洪總所說，全數都是第1球壞球。

洪總也直言，現在球隊的救援就是交給林詩翔，需要寄望他盡快找回信心。

談到第9局的「劇場」，過去在樂天桃猿隊也當過終結者的後勁懂得設身處地，他說：「我自己也當過終結者，知道一分差的比賽不容易，有一球沒執行好，就可能失投掉分。」但他也強調，林詩翔今年至今的表現都很好，球隊有好的終結者，「我也相信他會守下這一局。」

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