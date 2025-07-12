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中職／悍將9局下只複製沒貼上 林詩翔復仇成功守住後勁19連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
台鋼雄鷹隊洋投後勁。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹隊洋投後勁。記者侯永全／攝影

又是1：0局面進入9局下，台鋼雄鷹隊終結者林詩翔面對昨天敲出再見兩分砲的范國宸，這回讓他擊出雙殺打，成為關鍵出局數，雄鷹終場以1：0擊敗富邦悍將隊，後勁先發6局無失分，拿下本季第9勝、個人跨季19連勝。

悍將洋投力亞士此役表現不俗，先發6局被敲4安打、失1分，僅有的失分出現在3局上，被曾子祐敲出安打，隨後盜二壘成功，面對魔鷹的打席兩壞球走在前面，決定祭出故意四壞，再被郭阜林敲出安打失血。

悍將打線前8局沒有分數進帳，複製昨天的劇情發展，雄鷹帶著1：0領先進入後段戰，9局下林詩翔登板關門，更刺激的是，一上場碰上的前兩棒就是昨天沒跨過的關卡張育成、范國宸。

林詩翔面對張育成以保送開局，劇情發展在接下來走向支線，范國宸敲出雙殺打，林詩翔後續保送、暴投連發，讓悍將有得點圈的攻擊機會，高捷代打未能建功，雄鷹守下這場1分差勝利。

雄鷹由後勁先發6局共用96球，僅被敲4安打、無失分，拿下本季第9勝，在勝投榜上逐漸跨出獨走的步伐；後勁同時推進個人跨季19連勝，步步逼近潘威倫的21連勝紀錄。

此外，後勁在賽前已累積跨季對戰悍將連26局未失分，加上這一戰推進32局，完全封鎖悍將打線。

富邦悍將隊洋投力亞士。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊洋投力亞士。記者侯永全／攝影

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