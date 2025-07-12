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中職／林安可雙響、3安灌7打點 16轟開始看到魔鷹車尾燈

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊林安可。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可。圖／統一獅隊提供

台南棒球場因風災受損，統一獅隊前進澄清湖棒球場化身主隊，今天在林安可兩發三分砲領銜下，以11：4大勝樂天桃猿隊。林安可單場雙響砲，本季累積16轟，逐漸看到全壘打王魔鷹（19轟）的車尾燈。

林安可從首打席就火燙，第一局掃出三分砲，猿隊雖在四局上短暫追成3：3平手，林安可四局下擔任首位打者選到保送，潘傑楷二壘打掃回超前分，獅隊此後一路握有優勢。

獅隊第五局灌進4分大局，陳傑憲、林安可的安打先各挹注1分打點，老將陳鏞基在二、三壘有人時也敲安建功，一棒送回兩分，就此打退魔神樂。魔神樂此役先發4.1局被敲8安打、失8分（責失7分），寫下個人在中職單場失分最多的一戰。

林安可持續帶給猿隊重傷害，第六局炸裂另一發三分砲，獅隊擴大為11：3領先。

林安可第5打席擊出二壘方向飛球出局，此役首度被解決，單場2支全壘打、1支二壘打，灌進7分打點追平生涯單場最佳。

獅隊洋投蒙德茲先發5局被敲6安打、失3分（責失2分），隊友給予大量火力支援，幫助他入手第6勝。

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