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中職／UniGirls韓援首亮相 文慧真選跳青蘋果樂園因陳傑憲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊下半季補強UniGirls女孩陣容，文慧真、安惠志兩位韓援加盟，兩人今天首度在獅隊主場賽事亮相。圖／統一獅隊提供
統一獅隊下半季補強UniGirls女孩陣容，文慧真、安惠志兩位韓援加盟，兩人今天首度在獅隊主場賽事亮相。圖／統一獅隊提供

統一獅隊下半季補強UniGirls女孩陣容，文慧真、安惠志兩位韓援加盟，兩人今天首度在獅隊主場賽事亮相，精心準備中場表演作為首登場的自我介紹，特別安排球迷耳熟能詳的中文歌曲，加強和球迷的互動，讓球迷更加印象深刻。

文慧真選擇小虎隊的「青蘋果樂園」，復古曲風加上頓點十足的舞蹈，現場球迷也跟著跳，她還在表演尾聲發送糖果給球迷。

文慧真挑選這首歌有原因，她表示，自己很欣賞陳傑憲，得知他有「中職吳奇隆」之稱號，就選擇吳奇隆所屬的小虎隊歌曲作為首次個人表演音樂，從選曲到編排完成大概花費近一個月，「選曲花比較多時間，當時有考慮韓國與台灣的流行音樂，最後才確定懷舊復古曲風。」她也表示，首次在台灣表演，比起華麗的動作，她更希望能透過簡單手勢拉近與球迷的距離，所以加入手指愛心，希望球迷能跟她一起享受這首歌。

安惠志則表演伍佰的「你是我的花朵」，熟悉的動作與旋律，更能拉近與球迷間的距離，安惠志準備玫瑰花發送給球迷。安惠志說：「因為韓國比較多是粉絲跟著應援一起帶動與唱歌，共同享受應援，我希望能將這類型的模式複製到台灣，所以選擇台灣人比較耳熟能詳的歌曲。」安惠志保留副歌最精華的舞蹈動作，參考網路影片並吸收、調整成屬於自己的表演，期待能透過簡單且互動感比較強的動作和橋段，帶給球迷不同且深刻的體驗。

兩人都是首次站上台灣應援舞台，文慧真表示，很感謝球迷熱情地歡迎她，但糖果沒辦法丟太遠，她覺得很不好意思，她首次感受到統一獅球迷的熱情與力量，「球迷很願意站起來一起應援，喊聲也很賣力，非常震撼。」安惠志也表示，非常感謝球迷舉起毛巾為她加油，讓她又驚又喜。

獅隊16、17日前進新莊棒球場擔任主場球隊，文慧真、安惠志也將首度在北部亮相登板應援，17日五局中場也將特別帶來全新舞蹈演出。

統一獅隊下半季補強UniGirls女孩陣容，文慧真、安惠志兩位韓援加盟，兩人今天首度在獅隊主場賽事亮相。圖／統一獅隊提供
統一獅隊下半季補強UniGirls女孩陣容，文慧真、安惠志兩位韓援加盟，兩人今天首度在獅隊主場賽事亮相。圖／統一獅隊提供
統一獅隊下半季補強UniGirls女孩陣容，文慧真、安惠志兩位韓援加盟，兩人今天首度在獅隊主場賽事亮相。圖／統一獅隊提供
統一獅隊下半季補強UniGirls女孩陣容，文慧真、安惠志兩位韓援加盟，兩人今天首度在獅隊主場賽事亮相。圖／統一獅隊提供

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陳傑憲 統一獅 中職

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