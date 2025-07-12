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中職／宋文華二軍登板0.2局無失分 翁瑋均投1局中繼成功

中央社／ 台北12日電
過去效力統一獅的宋文華，如今加入味全龍。資料照
過去效力統一獅的宋文華，如今加入味全龍。資料照

味全龍隊今年網羅的兩名投手宋文華翁瑋均，今天都是本季首度在二軍出賽，宋文華投0.2局無失分、最快球速136公里，翁瑋均投1局無失分、拿下中繼成功。

28歲投手宋文華是2022年統一7-ELEVEn獅隊第4輪指名好手，但在2022至2024年間僅在一軍留下9場出賽紀錄，投15.2局失掉6分（3分責失分），戰績1敗，有1次中繼成功，防禦率1.72，去年季後沒被放在獅隊保留名單中，獲龍隊網羅。

26歲投手翁瑋均是Lamigo桃猿隊（樂天桃猿前身）2018年首輪指名好手，2020年球季在一軍有21場出賽（20場先發），單季投球局數破百，戰績9勝7敗；2023年季中被交易到台鋼雄鷹隊，但效力雄鷹隊期間沒有一軍出賽紀錄，去年季後被釋出，今年改披龍袍再出發。

中職二軍例行賽龍隊今天與獅隊交手，宋文華3局下接手中繼先三振林泓弦，接著讓張皓崴敲出游擊方向滾地球出局，被蘇智傑敲出安打、暴投讓跑者上到二壘， 保送何恆佑後退場，投手王伯洋接替登板抓到第3個出局數、沒有失分。

翁瑋均過去效力樂天桃猿。記者陳正興／攝影
翁瑋均過去效力樂天桃猿。記者陳正興／攝影

翁瑋均則在7局下接替登板，讓楊竣翔敲出左外野方向飛球出局、保送全紹凱，2人出局後被蘇智傑敲出安打，及時回穩讓潘磊敲出中外野方向飛球出局、沒有失分。

宋文華今天總計用21球投0.2局，被敲出1支安打，投出1次保送、1次三振，無失分，最快球速136公里、無關勝敗。

翁瑋均用21球投1局，被敲出1支安打，投出1次保送，無失分，最快球速140公里，拿下中繼成功；龍隊終場以3比1拿勝。

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翁瑋均 宋文華

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