中職／雄鷹隊史2年3挨再見轟 洪總看林詩翔砸鍋認為現況已不容易

台鋼雄鷹隊終結者林詩翔昨天「關門」留下門縫，只差一個出局數就能收下勝利，先被張育成敲安，再被范國宸掃出再見兩分砲，總教練洪一中對此直言，林詩翔可以投出目前的成績，已經讓他很意外，對子弟兵並未苛責。

雄鷹昨天帶著1：0領先進入9局，兩出局後，林詩翔面對張育成投到滿球數，最終被敲安打，范國宸在第1球壞球後出棒攻擊，掃出左外野方向出牆的兩分砲，一棒翻轉比賽結局。

洪一中指出，林詩翔的球比較輕，只要一被打到都飛很遠，加上對手對他也會加以研究，對他的球路比較了解，「他那一球被打到，距離就夠遠，所以不用看。」

洪總坦言，要當8、9局的投手，需要較好的三振能力，其實林詩翔並不是很適合當終結者，「他可以投到現在這樣，我已經很意外了。」

從雄鷹2024年升上一軍起算，聯盟共出現7次再見轟，雄鷹3次成為苦主（林安可vs.雷公、張育成vs.黃群、范國宸vs.林詩翔），與富邦悍將隊並列最慘（陳俊秀vs.林旺熙、拿莫．伊漾vs.富藍戈、林安可vs.富藍戈），另1次則是中信兄弟隊承擔（林立vs.吳俊偉）。

2024-25年球季挨再見轟次數

台鋼雄鷹 3

富邦悍將 3

中信兄弟 1

商品推薦