快訊

雨具拿出來！雙北等5縣市大雨特報 一路下到晚上

114分科數乙／首度加考…考生寫完全笑了！素養、機率題多 試題解答看這裡

114分科數乙／大魔王再度缺席！首度加考「中間偏易」 考生樂：寫起來很順

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／雄鷹隊史2年3挨再見轟 洪總看林詩翔砸鍋認為現況已不容易

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
台鋼雄鷹隊終結者林詩翔。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊終結者林詩翔。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹隊終結者林詩翔昨天「關門」留下門縫，只差一個出局數就能收下勝利，先被張育成敲安，再被范國宸掃出再見兩分砲，總教練洪一中對此直言，林詩翔可以投出目前的成績，已經讓他很意外，對子弟兵並未苛責。

雄鷹昨天帶著1：0領先進入9局，兩出局後，林詩翔面對張育成投到滿球數，最終被敲安打，范國宸在第1球壞球後出棒攻擊，掃出左外野方向出牆的兩分砲，一棒翻轉比賽結局。

洪一中指出，林詩翔的球比較輕，只要一被打到都飛很遠，加上對手對他也會加以研究，對他的球路比較了解，「他那一球被打到，距離就夠遠，所以不用看。」

洪總坦言，要當8、9局的投手，需要較好的三振能力，其實林詩翔並不是很適合當終結者，「他可以投到現在這樣，我已經很意外了。」

從雄鷹2024年升上一軍起算，聯盟共出現7次再見轟，雄鷹3次成為苦主（林安可vs.雷公、張育成vs.黃群、范國宸vs.林詩翔），與富邦悍將隊並列最慘（陳俊秀vs.林旺熙、拿莫．伊漾vs.富藍戈、林安可vs.富藍戈），另1次則是中信兄弟隊承擔（林立vs.吳俊偉）。

2024-25年球季挨再見轟次數

台鋼雄鷹 3

富邦悍將 3

中信兄弟 1

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

范國宸 張育成 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／自辦模擬賽確認無法負荷 張育成辭退全壘打大賽

中職／范國宸一把抱上他說因為太開心 鋒總：他滿大隻的

中職／范國宸轟回巔峰成活教材 Driveline教練：找回過去的他

中職／神！范國宸再見兩分砲 悍將戲劇化2比1力克雄鷹

相關新聞

中職／自辦模擬賽確認無法負荷 張育成辭退全壘打大賽

富邦悍將隊「國防部長」張育成確定辭退今年全壘打大賽，透露已經自辦模擬賽，在打擊籠裡練打3分鐘，確認手的狀況無法負荷，「今...

中職／范國宸一把抱上他說因為太開心 鋒總：他滿大隻的

富邦悍將隊昨天由范國宸再見兩分砲當英雄，去年在Driveline訓練中心的強化，不僅化為場上的力量，也在賽後一把用力抱上...

中職／雄鷹隊史2年3挨再見轟 洪總看林詩翔砸鍋認為現況已不容易

台鋼雄鷹隊終結者林詩翔昨天「關門」留下門縫，只差一個出局數就能收下勝利，先被張育成敲安，再被范國宸掃出再見兩分砲，總教練...

中職／談克服失誤困境罕見長文論述 鋒總：唯有面對才能破除心中恐懼

富邦悍將隊高捷近期失誤連發，引起球迷熱議，談到場上關鍵失誤後兩邊陣營一喜一憂，如何協助失誤選手快速調適，總教練陳金鋒第一...

中職／連2場接球失誤 悍將高捷：很難過但會勇敢面對

中職富邦悍將工具人高捷連2場比賽分別在一壘、左外野都發生接球失誤，他今天表示，這2天因失誤讓自己害怕失敗，確實有影響到心...

中職／張進德打守無虞只差跑步 明星賽後可望歸隊

中華職棒富邦悍將捕手張進德先前因為腳拉傷脫離戰線，悍將總教練陳金鋒今天表示，目前張進德打、守沒有問題，但跑步還是要觀察他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。