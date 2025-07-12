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中職／連2場接球失誤 悍將高捷：很難過但會勇敢面對

中央社／ 新北12日電
富邦悍將一壘手高捷（右）。記者陳正興／攝影
富邦悍將一壘手高捷（右）。記者陳正興／攝影

中職富邦悍將工具人高捷連2場比賽分別在一壘、左外野都發生接球失誤，他今天表示，這2天因失誤讓自己害怕失敗，確實有影響到心情，「雖然會難過，但我還是會勇敢面對。」

富邦悍將在8日對上味全龍隊的賽事，高捷在8局上守一壘時發生界外球漏接，隨後悍將遭到龍隊超前；昨天對上台鋼雄鷹賽事，高捷3局上守左外野時再度發生接球失誤，不過後續沒有造成失分。

高捷今天坦言，這2場自己負面情緒比較多，「這2天發生失誤，有影響到自己心情，太害怕失敗了，沒有像之前一樣大膽做事情，讓自己綁手綁腳、戰戰兢兢，反而會失去東西，希望可以找回來那個在場上是很快樂的自己。」

高捷也表示，教練、學長都有鼓勵他，失誤當下不要去想，繼續專注後面比賽，「賽後也有跟外野教練討論，因為什麼會失誤，今天是今天，往後比賽還是要去面對。」隊上學長也鼓勵高捷，不要因為失敗陷入困境當中，高捷也強調，「雖然遇到失敗會難過，但我還是會勇敢面對。」

高捷是悍將工具人，今年球季在一軍一壘、二壘、三壘及外野都守過，他提到，擔任工具人確實感到困難，「每個位置要處理的東西都是不一樣的，雖然是困難的，但我也會努力去學習，畢竟守位多、機會就更多。」

對於高捷的失誤，悍將總教練陳金鋒也表示，「要告訴自己即使失誤了，球打過來還是要勇敢去接、不要逃避，如果遲疑，相同事情還會發生，還是要往前走，不能一直在失誤裡面，如果能夠突破，站在場上就會很自在。」

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富邦悍將

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