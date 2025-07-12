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中職／張進德打守無虞只差跑步 明星賽後可望歸隊

中央社／ 新北12日電
張進德。聯合報系資料照
張進德。聯合報系資料照

中華職棒富邦悍將隊捕手張進德先前因為腳拉傷脫離戰線，悍將總教練陳金鋒今天表示，目前張進德打、守沒有問題，但跑步還是要觀察他每天的身體狀況，盼他明星賽之後可歸隊。

張進德今年因為傷勢趕不上開季，6月3日好不容易歸隊一軍，6月11日再度因為跑壘導致腳拉傷而下二軍，當初評估須休息1、2個星期。悍將總教練陳金鋒曾表示，張進德因為之前膝蓋開過刀，他的身體確實某些地方會影響到後大腿容易緊繃，包括髖關節跟臀部。

不過張進德一直有隨隊一軍、也有練打，陳金鋒今天受訪時表示，張進德目前打擊、守備都沒有問題了，就只差跑步能力尚未完全恢復，希望明星賽（20日）過後可以歸隊，「但還是要每天看他的身體狀況去做判斷。」

張進德之前在一軍目前出賽5場，9打數敲出3支安打，包含1支二壘安打，打擊率3成33，打擊狀況不錯。不過陳金鋒強調，打擊部分練習的速度跟比賽速度是不一樣的，「實際比賽的距離感、速度感他還是要想辦法適應。」

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張進德 富邦悍將

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