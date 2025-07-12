中職／上屆冠軍魔鷹怕鎖骨傷勢惡化 退出全壘打大賽

中職去年明星賽全壘打大賽冠軍魔鷹今年以第1高票入選，不過他今天表示，因為一直有鎖骨不適的狀況，怕頻繁揮棒會有惡化風險，「但很榮幸能獲得資格，謝謝球迷的投票。」

明星賽將在19日、20日登場，其中全壘打大賽名單是由全網路票選產生，最終票選最高的前8名球員獲得參賽資格，依票數高低分別為台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）、林安可、吉力吉撈．鞏冠、張育成、林智勝、許基宏、張志豪與曾頌恩。

魔鷹去年在決賽3分鐘內敲出18轟，抱回全壘打大賽冠軍，不過今年魔鷹、張育成陸續辭退。對此魔鷹今天表示，「不是不想參加，很榮幸能獲得參賽資格，但我在賽季期間鎖骨有些不適的狀況，雖然不會影響到出賽，但如果參加全壘打大賽可能會惡化。」

魔鷹指出，這幾天剛好因雨延賽較多，可以讓鎖骨慢慢恢復，因此不想要再有惡化風險，想要下半季好好表現，「畢竟如果參賽的話，我會想要全力奪勝，全壘打大賽要一直揮，增加身體疲勞可能影響到其他部位的發力，不想冒這風險讓狀況惡化。」

不過魔鷹也會參與明星賽正賽，對此他說：「非常榮幸參加明星賽，平常在場上的競爭對手成為隊友，是滿酷的一件事。」魔鷹也提到，謝謝支持他的球迷，「被支持的感覺非常好，謝謝他們的投票，我也會拿出最好表現，讓球迷享受這場仲夏盛宴。」

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